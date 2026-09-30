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РСТ: информация о задержании владельца Anex Tour пока не подтверждена

РСТ: информация о задержании владельца Anex Tour пока не подтверждена - 30.09.2026, ПРАЙМ

РСТ: информация о задержании владельца Anex Tour пока не подтверждена

Информация о задержании в Анталье владельца туроператора Anex Tour Нешета Кочкара официально не подтверждена, сама по себе ситуация не влияет на работу компании | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:15+0300

2026-09-30T16:15+0300

2026-09-30T16:19+0300

туризм

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анталья

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российский союз туриндустрии

anex tour

anex

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Информация о задержании в Анталье владельца туроператора Anex Tour Нешета Кочкара официально не подтверждена, сама по себе ситуация не влияет на работу компании в России, все обязательства перед туристами будут выполнены, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "В связи с появившейся информацией о задержании в Турции Нешета Кочкара хотели бы обратить внимание: на данный момент информация о задержании официально не подтверждена. ...Данная ситуация сама по себе не влияет на работу Anex в российской юрисдикции", - говорится в сообщении РСТ. Как подчеркнули в союзе, российская деятельность туроператора осуществляется в рамках российского юридического поля и продолжается в штатном режиме. "Все обязательства перед туристами, которые уже приобрели туры, должны быть и будут выполнены в соответствии с заключенными договорами. ...Оснований говорить о приостановке продаж, отмене туров или прекращении обслуживания российских туристов нет", - подчеркивается в сообщении.

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туризм, бизнес, россия, анталья, турция, российский союз туриндустрии, anex tour, anex