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РСТ: информация о задержании владельца Anex Tour пока не подтверждена
РСТ: информация о задержании владельца Anex Tour пока не подтверждена - 30.09.2026, ПРАЙМ
РСТ: информация о задержании владельца Anex Tour пока не подтверждена
Информация о задержании в Анталье владельца туроператора Anex Tour Нешета Кочкара официально не подтверждена, сама по себе ситуация не влияет на работу компании | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:15+0300
2026-09-30T16:15+0300
2026-09-30T16:19+0300
туризм
бизнес
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анталья
турция
российский союз туриндустрии
anex tour
anex
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Информация о задержании в Анталье владельца туроператора Anex Tour Нешета Кочкара официально не подтверждена, сама по себе ситуация не влияет на работу компании в России, все обязательства перед туристами будут выполнены, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "В связи с появившейся информацией о задержании в Турции Нешета Кочкара хотели бы обратить внимание: на данный момент информация о задержании официально не подтверждена. ...Данная ситуация сама по себе не влияет на работу Anex в российской юрисдикции", - говорится в сообщении РСТ. Как подчеркнули в союзе, российская деятельность туроператора осуществляется в рамках российского юридического поля и продолжается в штатном режиме. "Все обязательства перед туристами, которые уже приобрели туры, должны быть и будут выполнены в соответствии с заключенными договорами. ...Оснований говорить о приостановке продаж, отмене туров или прекращении обслуживания российских туристов нет", - подчеркивается в сообщении.
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туризм, бизнес, россия, анталья, турция, российский союз туриндустрии, anex tour, anex
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии, Anex Tour, Anex
РСТ: информация о задержании владельца Anex Tour пока не подтверждена
РСТ: информация о задержании владельца Anex Tour не повлияет на работу компании в России
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Информация о задержании в Анталье владельца туроператора Anex Tour Нешета Кочкара официально не подтверждена, сама по себе ситуация не влияет на работу компании в России, все обязательства перед туристами будут выполнены, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
"В связи с появившейся информацией о задержании в Турции Нешета Кочкара хотели бы обратить внимание: на данный момент информация о задержании официально не подтверждена. ...Данная ситуация сама по себе не влияет на работу Anex в российской юрисдикции", - говорится в сообщении РСТ.
Как подчеркнули в союзе, российская деятельность туроператора осуществляется в рамках российского юридического поля и продолжается в штатном режиме.
"Все обязательства перед туристами, которые уже приобрели туры, должны быть и будут выполнены в соответствии с заключенными договорами. ...Оснований говорить о приостановке продаж, отмене туров или прекращении обслуживания российских туристов нет", - подчеркивается в сообщении.