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Российский рынок акций умеренно снижается на последних торгах сентября

Российский рынок акций умеренно снижается на последних торгах сентября - 30.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается на последних торгах сентября

Российский рынок после символического роста в начале последних основных торгов месяца днем снова снижается, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:56+0300

2026-09-30T14:56+0300

2026-09-30T14:59+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок после символического роста в начале последних основных торгов месяца днем снова снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.26 мск опускается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 252,97 пункта. На общий пессимизм торгов влияет и негатив на рынке долговых инструментов. "Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, теряет около половины процента, пытается восстановиться после падения в предыдущие дни, повышаясь на символические 0,05%. Доходность ОФЗ сроком погашения от двух до десяти лет снизилась на 2-7 базисных пунктов", - отмечает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". В лидерах снижения стоимости - акции "Самолета" (−2,24%), "Московского кредитного банка" (−1,73%), Московской биржи (−1,60%), АФК "Система" (−1,59%), "Башнефти" (−1,58%). В лидерах роста капитализации - акции "Озона" (+1,65%), "Транснефти" (+1,35%), "Генетико" (+1,30%), "Россетей Центра и Приволжья" (+1,25%), "Ленты" (+0,89%). Кроме того, "Полюс" (+0,35%) получает поддержку от роста стоимости золота почти на 1%, а дополнительным фоном остается сообщение о том, что компания ожидает кратного увеличения запасов Куранахского месторождения, рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Сегодня Росстат публикует данные о занятости и недельные данные индекса потребительских цен. Любые признаки сокращения инфляционных рисков будут благоприятно встречены инвесторами, отмечает Дудников. "Относительная стабилизация в сегменте ОФЗ могла бы поддержать восстановление на рынке акций", - добавляет он. В противном случае рыночная консолидация, вероятно, продолжится в диапазоне 2200-2300 пунктов по индексу Мосбиржи, заключает эксперт.

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рынок, торги, владимир чернов, мосбиржа, московский кредитный банк, башнефть