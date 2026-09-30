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"Рынок удержал 2250": аналитики оценили итоги сентября на Мосбирже

"Рынок удержал 2250": аналитики оценили итоги сентября на Мосбирже - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Рынок удержал 2250": аналитики оценили итоги сентября на Мосбирже

Российский рынок акций немного повысился за последнюю основную торговую сессию сентября и в целом вырос за уходящий месяц, удержавшись выше 2250 пунктов по... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T20:11+0300

2026-09-30T20:11+0300

2026-09-30T20:40+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повысился за последнюю основную торговую сессию сентября и в целом вырос за уходящий месяц, удержавшись выше 2250 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос за день на 0,23%, до 2267,90 пункта, долларовый РТС - на 1,27%, до 855,01 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За сентябрь индекс Мосбиржи поднялся на 4,09%, РТС – на 7,60%. Валютный индекс вырос сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару. Рынок находит опору Российский рынок акций в основные торги среды продолжил разнонаправленно колебаться в узком диапазоне. Как и днем ранее, рост во второй половине дня помог индексу Мосбиржи удержаться выше уровня 2250 пунктов. "Индекс Мосбиржи в середине недели продолжил разнонаправленно двигаться в зоне 2250-2270 пунктов. Геополитический оптимизм на рынке сохраняется, но постепенно остывает. Несмотря на продолжающиеся контакты переговорщиков России и США, конкретики, которая бы указывала на прогресс по украинскому вопросу, по-прежнему нет", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Рыночная конъюнктура, по его оценке, скорее "медвежья": цены на нефть на днях резко откатились вниз от локальных вершин (выше 100 долларов за баррель), а рубль демонстрировал уверенное укрепление; из позитивного можно отметить рост котировок драгметаллов, платины и палладия. За основную торговую сессию, в частности, подорожали бумаги "Озона" (+2,4%), "Икс 5" (+2%), "Лукойла" (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%). Подешевели акции МТС (-2,4%), АФК "Система" (-2,4%), "Русала" (-1,5%). Стоимость нефти к 19.41 мск коррекционно повышалась на 2,8% - до 98,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,04%, до 101,4 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но важных драйверов для роста у российского рынка все еще нет, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В октябре участники продолжат ждать геополитических сигналов, касающихся украинского конфликта, а также могут покупать акции перед закрытием полугодовых реестров под дивиденды и в расчете на объявление выплат уже по итогам 9 месяцев текущего года. От ЦБ РФ на октябрьском заседании при этом не ожидают значительного смягчения риторики, что оставляет геополитический фактор основной надеждой покупателей", - говорит она. Смирнов прогнозирует, что индекс Мосбиржи в четверг продолжит двигаться в диапазоне 2220-2320 пунктов.

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рынок, торги, индексы, сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"