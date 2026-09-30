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Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ

Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ - 30.09.2026, ПРАЙМ

Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ

Бизнес-джет типа Airbus A319-115(CJ), зарегистрированный на заморской территории Великобритании Каймановых островах, пересек границу России и летит на восток... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:26+0300

2026-09-30T18:26+0300

2026-09-30T18:26+0300

россия

бизнес

москва

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Бизнес-джет типа Airbus A319-115(CJ), зарегистрированный на заморской территории Великобритании Каймановых островах, пересек границу России и летит на восток мимо Москвы, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Самолет с позывным VPCYW вылетел из парижского аэропорта Ле-Бурже в 13.58 мск и направился на северо-восток. Он пересек границу РФ с латвийской стороны и по состоянию на 17.20 мск по-прежнему двигается на восток, пролетев мимо Москвы с севера. Борт зарегистрирован на Каймановых островах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, москва