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Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ
Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ - 30.09.2026, ПРАЙМ
Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ
Бизнес-джет типа Airbus A319-115(CJ), зарегистрированный на заморской территории Великобритании Каймановых островах, пересек границу России и летит на восток... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:26+0300
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россия
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москва
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Бизнес-джет типа Airbus A319-115(CJ), зарегистрированный на заморской территории Великобритании Каймановых островах, пересек границу России и летит на восток мимо Москвы, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Самолет с позывным VPCYW вылетел из парижского аэропорта Ле-Бурже в 13.58 мск и направился на северо-восток. Он пересек границу РФ с латвийской стороны и по состоянию на 17.20 мск по-прежнему двигается на восток, пролетев мимо Москвы с севера. Борт зарегистрирован на Каймановых островах.
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россия, бизнес, москва
Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ
Бизнес-джет, зарегистрированный на Каймановых островах, пересек границу России
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Бизнес-джет типа Airbus A319-115(CJ), зарегистрированный на заморской территории Великобритании Каймановых островах, пересек границу России и летит на восток мимо Москвы, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Самолет с позывным VPCYW вылетел из парижского аэропорта Ле-Бурже в 13.58 мск и направился на северо-восток. Он пересек границу РФ с латвийской стороны и по состоянию на 17.20 мск по-прежнему двигается на восток, пролетев мимо Москвы с севера. Борт зарегистрирован на Каймановых островах.