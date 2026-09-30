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Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ
Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ - 30.09.2026, ПРАЙМ
Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ
Бизнес-джет типа Airbus A319-115(CJ), зарегистрированный на заморской территории Великобритании Каймановых островах, пересек границу России и летит на восток... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:26+0300
2026-09-30T18:26+0300
россия
бизнес
москва
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Бизнес-джет типа Airbus A319-115(CJ), зарегистрированный на заморской территории Великобритании Каймановых островах, пересек границу России и летит на восток мимо Москвы, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Самолет с позывным VPCYW вылетел из парижского аэропорта Ле-Бурже в 13.58 мск и направился на северо-восток. Он пересек границу РФ с латвийской стороны и по состоянию на 17.20 мск по-прежнему двигается на восток, пролетев мимо Москвы с севера. Борт зарегистрирован на Каймановых островах.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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192
40
192
40
россия, бизнес, москва
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА
18:26 30.09.2026
 
Зарегистрированный на Каймановых островах бизнес-джет пересек границу РФ

Бизнес-джет, зарегистрированный на Каймановых островах, пересек границу России

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Бизнес-джет типа Airbus A319-115(CJ), зарегистрированный на заморской территории Великобритании Каймановых островах, пересек границу России и летит на восток мимо Москвы, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Самолет с позывным VPCYW вылетел из парижского аэропорта Ле-Бурже в 13.58 мск и направился на северо-восток. Он пересек границу РФ с латвийской стороны и по состоянию на 17.20 мск по-прежнему двигается на восток, пролетев мимо Москвы с севера. Борт зарегистрирован на Каймановых островах.
 
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