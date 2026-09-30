https://1prime.ru/20260930/segment-873793903.html

Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5

Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5 - 30.09.2026, ПРАЙМ

Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5

Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5 - за 8 месяцев текущего года выручка в сегменте выросла почти на четверть в годовом... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:19+0300

2026-09-30T10:19+0300

2026-09-30T10:19+0300

бизнес

x5 retail group

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873793903.jpg?1790752775

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5 - за 8 месяцев текущего года выручка в сегменте выросла почти на четверть в годовом выражении, а по итогам года компания ожидает от готовой еды самый быстрый рост среди всех категорий, сообщил генеральный директор компании Игорь Шехтерман. "Готовая еда - самая быстрорастущая категория с высокой частотой покупок, где мы лидеры с долей около 20% (на российском рынке - ред.). По итогам года мы покажем рост этой категории быстрее, чем всех остальных, несмотря на то что есть небольшое замедление на рынке готовой еды", - сказал он на ежегодной конференции для партнеров X5 Dialog 2026. Он отметил, что за 8 месяцев 2016 года выручка в сегменте увеличилась на 24% относительно прошлогоднего показателя. В частности, на данный момент, кофепойнты есть уже в более чем 90% магазинов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, x5 retail group