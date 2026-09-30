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Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5 - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5
Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5 - 30.09.2026, ПРАЙМ
Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5
Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5 - за 8 месяцев текущего года выручка в сегменте выросла почти на четверть в годовом... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:19+0300
2026-09-30T10:19+0300
бизнес
x5 retail group
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5 - за 8 месяцев текущего года выручка в сегменте выросла почти на четверть в годовом выражении, а по итогам года компания ожидает от готовой еды самый быстрый рост среди всех категорий, сообщил генеральный директор компании Игорь Шехтерман. "Готовая еда - самая быстрорастущая категория с высокой частотой покупок, где мы лидеры с долей около 20% (на российском рынке - ред.). По итогам года мы покажем рост этой категории быстрее, чем всех остальных, несмотря на то что есть небольшое замедление на рынке готовой еды", - сказал он на ежегодной конференции для партнеров X5 Dialog 2026. Он отметил, что за 8 месяцев 2016 года выручка в сегменте увеличилась на 24% относительно прошлогоднего показателя. В частности, на данный момент, кофепойнты есть уже в более чем 90% магазинов.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, x5 retail group
Бизнес, X5 Retail Group
10:19 30.09.2026
 
Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5

Гендиректор Шехтерман: сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в X5

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сегмент готовой еды стал самой быстрорастущей категорией в ритейлере X5 - за 8 месяцев текущего года выручка в сегменте выросла почти на четверть в годовом выражении, а по итогам года компания ожидает от готовой еды самый быстрый рост среди всех категорий, сообщил генеральный директор компании Игорь Шехтерман.
"Готовая еда - самая быстрорастущая категория с высокой частотой покупок, где мы лидеры с долей около 20% (на российском рынке - ред.). По итогам года мы покажем рост этой категории быстрее, чем всех остальных, несмотря на то что есть небольшое замедление на рынке готовой еды", - сказал он на ежегодной конференции для партнеров X5 Dialog 2026.
Он отметил, что за 8 месяцев 2016 года выручка в сегменте увеличилась на 24% относительно прошлогоднего показателя. В частности, на данный момент, кофепойнты есть уже в более чем 90% магазинов.
 
БизнесX5 Retail Group
 
 
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