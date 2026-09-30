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На строительство 150 школ направят более 100 млрд рублей
На строительство 150 школ направят более 100 млрд рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
На строительство 150 школ направят более 100 млрд рублей
На развитие инфраструктуры в сфере образования в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили в... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:28+0300
2026-09-30T22:28+0300
2026-09-30T22:28+0300
школа
общество
инфраструктура
правительство рф
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. На развитие инфраструктуры в сфере образования в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Акцент сделан именно на развитии инфраструктуры — речь идет о строительстве 150 новых школ к 2030 году.Отдельно заложены средства на капитальный ремонт уже существующих учебных заведений. На эти цели направят 201,4 миллиарда рублей. Еще около 73,4 миллиарда рублей предусмотрено на ремонт и строительство детских садов. Таким образом, общий объем финансирования образовательной инфраструктуры в трехлетнем бюджете существенно превышает 100 миллиардов рублей. В кабмине подчеркнули, что необходимое финансирование предусмотрено в полном объеме с учетом приоритетных задач.
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школа, общество , инфраструктура, правительство рф
школа, Общество , инфраструктура, Правительство РФ
На строительство 150 школ направят более 100 млрд рублей
На капремонт школ направят 201,4 млрд рублей, на детсады — 73,4 млрд рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. На развитие инфраструктуры в сфере образования в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Акцент сделан именно на развитии инфраструктуры — речь идет о строительстве 150 новых школ к 2030 году.
Отдельно заложены средства на капитальный ремонт уже существующих учебных заведений. На эти цели направят 201,4 миллиарда рублей. Еще около 73,4 миллиарда рублей предусмотрено на ремонт и строительство детских садов. Таким образом, общий объем финансирования образовательной инфраструктуры в трехлетнем бюджете существенно превышает 100 миллиардов рублей. В кабмине подчеркнули, что необходимое финансирование предусмотрено в полном объеме с учетом приоритетных задач.