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На строительство 150 школ направят более 100 млрд рублей

На строительство 150 школ направят более 100 млрд рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ

На строительство 150 школ направят более 100 млрд рублей

На развитие инфраструктуры в сфере образования в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили в... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:28+0300

2026-09-30T22:28+0300

2026-09-30T22:28+0300

школа

общество

инфраструктура

правительство рф

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. На развитие инфраструктуры в сфере образования в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Акцент сделан именно на развитии инфраструктуры — речь идет о строительстве 150 новых школ к 2030 году.Отдельно заложены средства на капитальный ремонт уже существующих учебных заведений. На эти цели направят 201,4 миллиарда рублей. Еще около 73,4 миллиарда рублей предусмотрено на ремонт и строительство детских садов. Таким образом, общий объем финансирования образовательной инфраструктуры в трехлетнем бюджете существенно превышает 100 миллиардов рублей. В кабмине подчеркнули, что необходимое финансирование предусмотрено в полном объеме с учетом приоритетных задач.

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школа, общество , инфраструктура, правительство рф