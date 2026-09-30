https://1prime.ru/20260930/sistema-873815216.html

Эксперт допустил внедрение автоматической посадки самолета

Эксперт допустил внедрение автоматической посадки самолета - 30.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт допустил внедрение автоматической посадки самолета

Система, которая сможет сама посадить самолет, может быть создана в будущем, она будет применяться, если сам экипаж будет неспособен произвести посадку,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:12+0300

2026-09-30T17:12+0300

2026-09-30T18:52+0300

бизнес

дубай

тель-авив

саудовская аравия

flydubai

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Система, которая сможет сама посадить самолет, может быть создана в будущем, она будет применяться, если сам экипаж будет неспособен произвести посадку, например, как это произошло на рейсе FlyDubai, считает исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев."Я не исключаю появления в будущем режимов работы системы управления ВС, которая будет брать пилотирование на себя при наличии признаков недееспособности или намеренных деструктивных действий членов экипажа", - прокомментировал РИА Новости Пантелеев ситуацию на рейсе FlyDubai, где произошла драка между пилотами.По его словам, существует техническая возможность реализовать систему, которая будет автоматически осуществлять посадку самолета на ближайшем подходящем аэродроме, если возникнут сомнения в дееспособности пилота и адекватности его действий.Однако необходимо четко понимать критерии такого поведения - по словам эксперта, само по себе резкое снижение не является основанием для вывода пилота из управления."При разгерметизации или объявлении сигнала "Ковер" может потребоваться быстро снизиться", - пояснил эксперт.Также Пантелеев напомнил, что после авиакатастрофы рейса Germanwings из Барселоны в Дюссельдорф в Европе были ужесточены медицинские требования к пилотам. Тогда второй пилот умышленно направил самолет вниз на фоне тяжелого психологического состояния.В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее сообщили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет.Авиакомпания также сообщила, что ее сотрудники из числа пассажиров взяли ситуацию под контроль и посадили самолет в Саудовской Аравии.

дубай

тель-авив

саудовская аравия

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бизнес, дубай, тель-авив, саудовская аравия, flydubai