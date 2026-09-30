https://1prime.ru/20260930/sk-873786307.html

В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска

В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска - 30.09.2026, ПРАЙМ

В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска

Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T06:35+0300

2026-09-30T06:35+0300

2026-09-30T06:35+0300

бизнес

россия

благовещенск

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873786307.jpg?1790739346

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – ПРАЙМ. Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Пассажиры вышли, находятся на аэровокзале. В Восточном МСУ на транспорте СК и в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что начаты проверки. "Отказ правого двигателя", - сообщил собеседник.

благовещенск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, благовещенск, ск рф