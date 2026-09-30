Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/sk-873786307.html
В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска
В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска - 30.09.2026, ПРАЙМ
В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска
Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T06:35+0300
2026-09-30T06:35+0300
бизнес
россия
благовещенск
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873786307.jpg?1790739346
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – ПРАЙМ. Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Пассажиры вышли, находятся на аэровокзале. В Восточном МСУ на транспорте СК и в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что начаты проверки. "Отказ правого двигателя", - сообщил собеседник.
благовещенск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, благовещенск, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Благовещенск, СК РФ
06:35 30.09.2026
 
В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска

Отказ двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска в Зею

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – ПРАЙМ. Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Пассажиры вышли, находятся на аэровокзале. В Восточном МСУ на транспорте СК и в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что начаты проверки.
"Отказ правого двигателя", - сообщил собеседник.
 
БизнесРОССИЯБлаговещенскСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала