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В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска
В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска - 30.09.2026, ПРАЙМ
В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска
Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T06:35+0300
2026-09-30T06:35+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – ПРАЙМ. Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Пассажиры вышли, находятся на аэровокзале. В Восточном МСУ на транспорте СК и в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что начаты проверки.
"Отказ правого двигателя", - сообщил собеседник.
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В СК назвали причину возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска
Отказ двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска в Зею
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – ПРАЙМ. Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Пассажиры вышли, находятся на аэровокзале. В Восточном МСУ на транспорте СК и в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что начаты проверки.
"Отказ правого двигателя", - сообщил собеседник.