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СК начал проверку после возвращения самолета из Благовещенска в Зею
СК начал проверку после возвращения самолета из Благовещенска в Зею - 30.09.2026, ПРАЙМ
СК начал проверку после возвращения самолета из Благовещенска в Зею
Следователи и транспортная прокуратура начали проверку по факту возврата в аэропорт вылета по технической причине самолета, летевшего из Благовещенска в Зею,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T06:50+0300
2026-09-30T06:50+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – ПРАЙМ. Следователи и транспортная прокуратура начали проверку по факту возврата в аэропорт вылета по технической причине самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в ведомствах.
Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Пассажиры вышли, находятся на аэровокзале.
"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно установлено, что 30 сентября 2026 года воздушное судно, следовавшее по маршруту Благовещенск – Зея, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета по причине технической неисправности", - сообщили РИА Новости в Восточном МСУТСК.
Там добавили, что посадка произведена благополучно, экипаж и находящиеся на борту пассажиры не пострадали. Воздушное судно повреждений не получило.
"По предварительным данным, сегодня после взлета воздушное судно DHC-8 авиакомпании "Аврора", совершавшее рейс HZ-4110 по маршруту Благовещенск – Зея, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка совершена благополучно. Благовещенской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - рассказали РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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бизнес, россия, благовещенск, ск рф
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СК начал проверку после возвращения самолета из Благовещенска в Зею
СК начал проверку по факту возврата в аэропорт вылета самолета из Благовещенска в Зею
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – ПРАЙМ. Следователи и транспортная прокуратура начали проверку по факту возврата в аэропорт вылета по технической причине самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в ведомствах.
Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Пассажиры вышли, находятся на аэровокзале.
"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно установлено, что 30 сентября 2026 года воздушное судно, следовавшее по маршруту Благовещенск – Зея, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета по причине технической неисправности", - сообщили РИА Новости в Восточном МСУТСК.
Там добавили, что посадка произведена благополучно, экипаж и находящиеся на борту пассажиры не пострадали. Воздушное судно повреждений не получило.
"По предварительным данным, сегодня после взлета воздушное судно DHC-8 авиакомпании "Аврора", совершавшее рейс HZ-4110 по маршруту Благовещенск – Зея, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка совершена благополучно. Благовещенской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - рассказали РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.