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СК начал проверку после возвращения самолета из Благовещенска в Зею

СК начал проверку после возвращения самолета из Благовещенска в Зею - 30.09.2026, ПРАЙМ

СК начал проверку после возвращения самолета из Благовещенска в Зею

Следователи и транспортная прокуратура начали проверку по факту возврата в аэропорт вылета по технической причине самолета, летевшего из Благовещенска в Зею,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T06:50+0300

2026-09-30T06:50+0300

2026-09-30T06:50+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – ПРАЙМ. Следователи и транспортная прокуратура начали проверку по факту возврата в аэропорт вылета по технической причине самолета, летевшего из Благовещенска в Зею, сообщили РИА Новости в ведомствах. Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Пассажиры вышли, находятся на аэровокзале. "Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно установлено, что 30 сентября 2026 года воздушное судно, следовавшее по маршруту Благовещенск – Зея, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета по причине технической неисправности", - сообщили РИА Новости в Восточном МСУТСК. Там добавили, что посадка произведена благополучно, экипаж и находящиеся на борту пассажиры не пострадали. Воздушное судно повреждений не получило. "По предварительным данным, сегодня после взлета воздушное судно DHC-8 авиакомпании "Аврора", совершавшее рейс HZ-4110 по маршруту Благовещенск – Зея, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка совершена благополучно. Благовещенской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - рассказали РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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