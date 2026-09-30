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СК предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами

СК предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами - 30.09.2026, ПРАЙМ

СК предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами

СК РФ предлагает запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами, а также выступает за запрет их движения по тротуарам и пешеходным зонам, заявил старший... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:49+0300

2026-09-30T17:49+0300

2026-09-30T18:01+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. СК РФ предлагает запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами, а также выступает за запрет их движения по тротуарам и пешеходным зонам, заявил старший инспектор седьмого отдела (аналитического сопровождения следствия) управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин. "Актуальным видится внесение корреспондирующих изменений в правила дорожного движения в части определения понятий "водитель" и "механические транспортные средства", исключения возможности использования СИМов детьми младше 16 лет и запрета движения СИМов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам", - сказал Асташкин на совещании в Совете Федерации. Темой совещания были подходы к правовому регулированию использования СИМ в городских агломерациях. Правила дорожного движения разрешают детям от 7 до 14 лет управлять средством индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, в пешеходных зонах. Выезд на проезжую часть и обочины разрешен с 14 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , ск рф, совет федерации