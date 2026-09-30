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СК выступает за введение прав для управления электросамокатами
СК выступает за введение прав для управления электросамокатами - 30.09.2026, ПРАЙМ
СК выступает за введение прав для управления электросамокатами
Следственный комитет РФ выступает за введение водительских прав для управления средствами индивидуальной мобильности, сообщил старший инспектор седьмого отдела... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:20+0300
2026-09-30T19:20+0300
2026-09-30T19:41+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ выступает за введение водительских прав для управления средствами индивидуальной мобильности, сообщил старший инспектор седьмого отдела (аналитического сопровождения следствия) управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин на совещании в Совете Федерации. "Для скорейшего разрешения обозначенных проблем представляется необходимым в первую очередь внести минимальные и вместе с тем определяющие изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в части распространения статуса водителей транспортных средств на лиц, использующих СИМ для индивидуального передвижения, а также отнесение СИМов к транспортным средствам, для управления которыми требуется получение специального права", - сказал Асташкин на совещании "О подходах к правовому регулированию использования СИМ в городских агломерациях". По его словам, это позволит применять ко всем потенциальным водителям СИМ уже предусмотренные законом требования для получения права на управление транспортным средством в соответствующей категории, включая достижение минимального возраста до 16 лет. Асташкин напомнил, что в настоящее время допускается использование СИМ детьми с семи лет.
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СК выступает за введение прав для управления электросамокатами
СК выступает за введение водительских прав для управления электросамокатами
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ выступает за введение водительских прав для управления средствами индивидуальной мобильности, сообщил старший инспектор седьмого отдела (аналитического сопровождения следствия) управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин на совещании в Совете Федерации.
"Для скорейшего разрешения обозначенных проблем представляется необходимым в первую очередь внести минимальные и вместе с тем определяющие изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в части распространения статуса водителей транспортных средств на лиц, использующих СИМ для индивидуального передвижения, а также отнесение СИМов к транспортным средствам, для управления которыми требуется получение специального права", - сказал Асташкин на совещании "О подходах к правовому регулированию использования СИМ в городских агломерациях".
По его словам, это позволит применять ко всем потенциальным водителям СИМ уже предусмотренные законом требования для получения права на управление транспортным средством в соответствующей категории, включая достижение минимального возраста до 16 лет. Асташкин напомнил, что в настоящее время допускается использование СИМ детьми с семи лет.