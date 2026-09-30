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Белый дом не пригласил руководителей китайского бизнеса на ужин, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Белый дом не пригласил руководителей китайского бизнеса на ужин, пишут СМИ
Белый дом не пригласил руководителей китайского бизнеса на ужин, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
Белый дом не пригласил руководителей китайского бизнеса на ужин, пишут СМИ
Руководители китайского бизнеса не получили приглашение на торжественный ужин в Белом доме во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, сообщает... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:27+0300
2026-09-30T17:43+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Руководители китайского бизнеса не получили приглашение на торжественный ужин в Белом доме во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Председатель КНР Си Цзиньпин 24-25 сентября находился в США с государственным визитом. "Пока американские миллиардеры находились в Белом доме, чтобы оказать почести председателю КНР Си Цзиньпину и его супруге Пэн Лиюань, группа руководителей китайского бизнеса провела этот вечер в стороне... Приглашения им так и не поступили", - пишет газета. Согласно данным источников, знакомых с ситуацией, Пекин и Вашингтон активно обсуждали участие китайских бизнесменов на протяжении нескольких недель в преддверии визита, однако вопрос оставался не решен вплоть до последних часов перед саммитом. "В конечном итоге бизнесменов из Китая не пригласили из-за плохой коммуникации между двумя правительствами, разного понимания принципа взаимности и неясной позиции Белого дома в отношении китайских инвестиций в США", - объясняется в сообщении. Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон, а также Нью-Йорк, где принял участие в серии мероприятий по случаю 70-летия ООН. После этого он посещал Штаты в 2016 году для участия в четвертом саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, в 2017 году он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в 2023 году посещал Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, си цзиньпин, оон, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Си Цзиньпин, ООН, АТЭС
17:27 30.09.2026 (обновлено: 17:43 30.09.2026)
 
Белый дом не пригласил руководителей китайского бизнеса на ужин, пишут СМИ

SCMP: руководители китайского бизнеса не получили приглашение на ужин в Белом доме

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Руководители китайского бизнеса не получили приглашение на торжественный ужин в Белом доме во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Председатель КНР Си Цзиньпин 24-25 сентября находился в США с государственным визитом.
"Пока американские миллиардеры находились в Белом доме, чтобы оказать почести председателю КНР Си Цзиньпину и его супруге Пэн Лиюань, группа руководителей китайского бизнеса провела этот вечер в стороне... Приглашения им так и не поступили", - пишет газета.
Согласно данным источников, знакомых с ситуацией, Пекин и Вашингтон активно обсуждали участие китайских бизнесменов на протяжении нескольких недель в преддверии визита, однако вопрос оставался не решен вплоть до последних часов перед саммитом.
"В конечном итоге бизнесменов из Китая не пригласили из-за плохой коммуникации между двумя правительствами, разного понимания принципа взаимности и неясной позиции Белого дома в отношении китайских инвестиций в США", - объясняется в сообщении.
Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон, а также Нью-Йорк, где принял участие в серии мероприятий по случаю 70-летия ООН. После этого он посещал Штаты в 2016 году для участия в четвертом саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, в 2017 году он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в 2023 году посещал Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.
 
Мировая экономикаКИТАЙКНРСШАСи ЦзиньпинООНАТЭС
 
 
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