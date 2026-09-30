https://1prime.ru/20260930/sothebys-873815777.html

Коллекция картин стоимостью полмиллиарда долларов уйдет с молотка в США

Коллекция картин стоимостью полмиллиарда долларов уйдет с молотка в США - 30.09.2026, ПРАЙМ

Коллекция картин стоимостью полмиллиарда долларов уйдет с молотка в США

Картины из частной коллекции, среди которых находятся шедевры известных художников Поля Сезанна и Винсента ван Гога, уйдут с молотка в США, их общая стоимость... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:23+0300

2026-09-30T17:23+0300

2026-09-30T17:23+0300

сша

sotheby's

искусство

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873815777.jpg?1790778196

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Картины из частной коллекции, среди которых находятся шедевры известных художников Поля Сезанна и Винсента ван Гога, уйдут с молотка в США, их общая стоимость оценивается почти в полмиллиарда долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аукционный дом Sotheby's. "Дюжина картин импрессионистов и постимпрессионистов общей стоимостью почти полмиллиарда долларов отправятся на аукцион из частной коллекции в Южной Америке, где они находились десятилетиями... Работы Винсента ван Гога и Поля Сезанна, как ожидается, побьют рекорды (по ценам - ред.) 18 октября в Нью-Йорке", - пишет агентство. Как следует из публикации, среди выставляемых на продажу картин - "Каштаны в цвету" ван Гога, оцениваемая в 180 миллионов долларов. Она была написана вскоре после того, как художник вышел из психиатрической больницы в мае 1890 года, и за два месяца до его ухода из жизни. Другая картина - "Арлекин" Сезанна за 120 тысяч долларов, на которой художник запечатлел своего сына. Обе эти картины не выставлялись около полувека. Кроме того, с молотка уйдут картины Клода Моне, Камиля Писсаро, Эдгара Дега и Пьера Огюста Ренуара.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, sotheby's, искусство