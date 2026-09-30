Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коллекция картин стоимостью полмиллиарда долларов уйдет с молотка в США - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/sothebys-873815777.html
Коллекция картин стоимостью полмиллиарда долларов уйдет с молотка в США
Коллекция картин стоимостью полмиллиарда долларов уйдет с молотка в США - 30.09.2026, ПРАЙМ
Коллекция картин стоимостью полмиллиарда долларов уйдет с молотка в США
Картины из частной коллекции, среди которых находятся шедевры известных художников Поля Сезанна и Винсента ван Гога, уйдут с молотка в США, их общая стоимость... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:23+0300
2026-09-30T17:23+0300
сша
sotheby's
искусство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873815777.jpg?1790778196
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Картины из частной коллекции, среди которых находятся шедевры известных художников Поля Сезанна и Винсента ван Гога, уйдут с молотка в США, их общая стоимость оценивается почти в полмиллиарда долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аукционный дом Sotheby's. "Дюжина картин импрессионистов и постимпрессионистов общей стоимостью почти полмиллиарда долларов отправятся на аукцион из частной коллекции в Южной Америке, где они находились десятилетиями... Работы Винсента ван Гога и Поля Сезанна, как ожидается, побьют рекорды (по ценам - ред.) 18 октября в Нью-Йорке", - пишет агентство. Как следует из публикации, среди выставляемых на продажу картин - "Каштаны в цвету" ван Гога, оцениваемая в 180 миллионов долларов. Она была написана вскоре после того, как художник вышел из психиатрической больницы в мае 1890 года, и за два месяца до его ухода из жизни. Другая картина - "Арлекин" Сезанна за 120 тысяч долларов, на которой художник запечатлел своего сына. Обе эти картины не выставлялись около полувека. Кроме того, с молотка уйдут картины Клода Моне, Камиля Писсаро, Эдгара Дега и Пьера Огюста Ренуара.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, sotheby's, искусство
США, Sotheby's, искусство
17:23 30.09.2026
 
Коллекция картин стоимостью полмиллиарда долларов уйдет с молотка в США

AP: частная коллекция картин стоимостью почти полмиллиарда долларов уйдет с молотка в США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Картины из частной коллекции, среди которых находятся шедевры известных художников Поля Сезанна и Винсента ван Гога, уйдут с молотка в США, их общая стоимость оценивается почти в полмиллиарда долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.
"Дюжина картин импрессионистов и постимпрессионистов общей стоимостью почти полмиллиарда долларов отправятся на аукцион из частной коллекции в Южной Америке, где они находились десятилетиями... Работы Винсента ван Гога и Поля Сезанна, как ожидается, побьют рекорды (по ценам - ред.) 18 октября в Нью-Йорке", - пишет агентство.
Как следует из публикации, среди выставляемых на продажу картин - "Каштаны в цвету" ван Гога, оцениваемая в 180 миллионов долларов. Она была написана вскоре после того, как художник вышел из психиатрической больницы в мае 1890 года, и за два месяца до его ухода из жизни. Другая картина - "Арлекин" Сезанна за 120 тысяч долларов, на которой художник запечатлел своего сына. Обе эти картины не выставлялись около полувека.
Кроме того, с молотка уйдут картины Клода Моне, Камиля Писсаро, Эдгара Дега и Пьера Огюста Ренуара.
 
СШАSotheby'sискусство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала