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Общественный совет при Минэнерго обсудил вопросы развития ТЭК

Общественный совет при Минэнерго обсудил вопросы развития ТЭК - 30.09.2026, ПРАЙМ

Общественный совет при Минэнерго обсудил вопросы развития ТЭК

Общественный совет при Минэнерго России обсудил вопросы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны, сообщило министерство. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:09+0300

2026-09-30T22:09+0300

2026-09-30T22:09+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Общественный совет при Минэнерго России обсудил вопросы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны, сообщило министерство. "Состоялось заседание Общественного совета при министерстве энергетики Российской Федерации… Участники рассмотрели ключевые вопросы развития ТЭК", - говорится в сообщении. Участники обсудили развитие электросетевой инфраструктуры, в частности рассмотрены вопросы синхронизации ее развития с потребностями промышленности и экономики. Такая работа направлена на обеспечение необходимого уровня энергетической инфраструктуры с учетом перспективной нагрузки, подчеркнули в Минэнерго РФ. Также обсуждались вопросы цифровой трансформации ТЭКа. Так, в отрасли уже реализуется более 300 проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В числе приоритетных задач оказалось масштабирование таких решений, развитие качественных данных и повышение уровня информационной безопасности. Кроме того, в ходе заседания участниками были рассмотрены технологическое развитие и внедрение отечественных технологических решений внутри отрасли. Отдельное внимание, как уточняется, было уделено переходу от разработки отдельных технологий к их практическому применению и последующей передаче между предприятиями ТЭКа. Помимо этого, на встрече обсуждалось создание и развитие центров компетенций технологического лидерства в ТЭК. "Сегодняшнее заседание еще раз показало, что перед ТЭК стоят взаимосвязанные задачи. Все они направлены на одну общую цель - обеспечить устойчивое развитие ТЭК и его готовность к новым потребностям экономики", - приводятся в релизе слова замминистра энергетики РФ, ответственного секретаря совета Эдуарда Шереметцева. Уточняется, что мероприятие прошло под председательством председателя правления "Газпром нефть", председателя Общественного совета при Минэнерго РФ Александра Дюкова. В заседании также приняли участие представители компаний и организаций ТЭКа, а также ведущих российских вузов. В министерстве отметили, что отдельное внимание было уделено деятельности рабочих групп Общественного совета. Так, группа по экспертному сопровождению реализации энергетической стратегии под руководством Дюкова уже приступила к работе и представила первые результаты.

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