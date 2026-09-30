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В аэропорту Советский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Советский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 30.09.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Советский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Советский, сообщила Росавиация. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:28+0300
2026-09-30T14:28+0300
2026-09-30T14:28+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Советский, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Советский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропорту Советский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Советский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов