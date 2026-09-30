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SpaceXAI создаст общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X - 30.09.2026, ПРАЙМ
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SpaceXAI создаст общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X
SpaceXAI создаст общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X - 30.09.2026, ПРАЙМ
SpaceXAI создаст общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X
SpaceXAI, подразделение американской космической компании SpaceX, занимающееся искусственным интеллектом, планирует создать общую платную подписку для чат-бота... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T20:41+0300
2026-09-30T20:44+0300
технологии
spacex
openai
xai
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. SpaceXAI, подразделение американской космической компании SpaceX, занимающееся искусственным интеллектом, планирует создать общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X с четырьмя тарифами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ компании. Согласно полученным Блумбергом данным, новые уровни подписок будут включать в себя тариф Lite за 8 долларов в месяц, который включает в себя ограниченный доступ к Grok, а также значок верифицированной учетной записи и меньшее количество рекламы в X. Самая дорогая подписка Ultra будет стоить 100 долларов в месяц, она рассчитана на "опытных пользователей", добавляет агентство. На данный момент стоимость отдельной подписки на Grok варьируется от 10 до 300 долларов месяц, на X - от 3 до 40 долларов в месяц или 32-395 долларов в год. Как указывает Блумберг, компания Илона Маска стремится к созданию более продвинутых решений в области искусственного интеллекта, способных составить конкуренцию компаниям Anthropic и OpenAI, а также привлечь больше корпоративных клиентов. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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192
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192
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технологии, spacex, openai, xai
Технологии, SpaceX, OpenAI, xAI
20:41 30.09.2026 (обновлено: 20:44 30.09.2026)
 
SpaceXAI создаст общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X

SpaceXAI планирует создать общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. SpaceXAI, подразделение американской космической компании SpaceX, занимающееся искусственным интеллектом, планирует создать общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X с четырьмя тарифами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ компании.
Согласно полученным Блумбергом данным, новые уровни подписок будут включать в себя тариф Lite за 8 долларов в месяц, который включает в себя ограниченный доступ к Grok, а также значок верифицированной учетной записи и меньшее количество рекламы в X.
Самая дорогая подписка Ultra будет стоить 100 долларов в месяц, она рассчитана на "опытных пользователей", добавляет агентство.
На данный момент стоимость отдельной подписки на Grok варьируется от 10 до 300 долларов месяц, на X - от 3 до 40 долларов в месяц или 32-395 долларов в год.
Как указывает Блумберг, компания Илона Маска стремится к созданию более продвинутых решений в области искусственного интеллекта, способных составить конкуренцию компаниям Anthropic и OpenAI, а также привлечь больше корпоративных клиентов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
 
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