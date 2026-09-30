https://1prime.ru/20260930/spacex-873824124.html

SpaceXAI создаст общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X

SpaceXAI создаст общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X - 30.09.2026, ПРАЙМ

SpaceXAI создаст общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X

SpaceXAI, подразделение американской космической компании SpaceX, занимающееся искусственным интеллектом, планирует создать общую платную подписку для чат-бота... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T20:41+0300

2026-09-30T20:41+0300

2026-09-30T20:44+0300

технологии

spacex

openai

xai

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873824124.jpg?1790790244

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. SpaceXAI, подразделение американской космической компании SpaceX, занимающееся искусственным интеллектом, планирует создать общую платную подписку для чат-бота Grok и соцсети X с четырьмя тарифами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ компании. Согласно полученным Блумбергом данным, новые уровни подписок будут включать в себя тариф Lite за 8 долларов в месяц, который включает в себя ограниченный доступ к Grok, а также значок верифицированной учетной записи и меньшее количество рекламы в X. Самая дорогая подписка Ultra будет стоить 100 долларов в месяц, она рассчитана на "опытных пользователей", добавляет агентство. На данный момент стоимость отдельной подписки на Grok варьируется от 10 до 300 долларов месяц, на X - от 3 до 40 долларов в месяц или 32-395 долларов в год. Как указывает Блумберг, компания Илона Маска стремится к созданию более продвинутых решений в области искусственного интеллекта, способных составить конкуренцию компаниям Anthropic и OpenAI, а также привлечь больше корпоративных клиентов. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, spacex, openai, xai