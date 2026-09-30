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Спрос на посуточную аренду жилья в летний сезон вырос на 15% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Спрос на посуточную аренду жилья в летний сезон вырос на 15%
Спрос на посуточную аренду жилья в летний сезон вырос на 15% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на посуточную аренду жилья в летний сезон вырос на 15%
Спрос российских туристов на посуточную аренду жилья в летний сезон 2026 года вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, рассказал директор Ассоциации... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:51+0300
2026-09-30T12:51+0300
туризм
бизнес
недвижимость
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на посуточную аренду жилья в летний сезон 2026 года вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. "В секторе посуточного жилья мы видим существенный рост на 15% в среднем. На отдельных площадках или по отдельным регионам он был существенно выше", - сказал Брагин на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в РФ. При этом в сегменте отельных бронирований произошло снижение на 8%. "Таким образом, вот этим летом ярко проявился переток спроса туристического из организованного отельного отдыха", - добавил он. По его словам, меняется и портрет туриста: выросло число путешественников, которые ездят в компании из трех и более человек. "Почти в полтора раза за год выросла еще доля семейных путешественников, а вот доля соло туристов сокращается", - поделился он.
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192
40
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40
192
40
туризм, бизнес, недвижимость
Туризм, Бизнес, Недвижимость
12:51 30.09.2026
 
Спрос на посуточную аренду жилья в летний сезон вырос на 15%

АТАГ: спрос российских туристов на посуточную аренду жилья в летний сезон вырос на 15%

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на посуточную аренду жилья в летний сезон 2026 года вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
"В секторе посуточного жилья мы видим существенный рост на 15% в среднем. На отдельных площадках или по отдельным регионам он был существенно выше", - сказал Брагин на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в РФ.
При этом в сегменте отельных бронирований произошло снижение на 8%. "Таким образом, вот этим летом ярко проявился переток спроса туристического из организованного отельного отдыха", - добавил он.
По его словам, меняется и портрет туриста: выросло число путешественников, которые ездят в компании из трех и более человек.
"Почти в полтора раза за год выросла еще доля семейных путешественников, а вот доля соло туристов сокращается", - поделился он.
 
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