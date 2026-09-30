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В конгрессе оценили стоимость создания системы ПРО "Золотой купол"

В конгрессе оценили стоимость создания системы ПРО "Золотой купол" - 30.09.2026, ПРАЙМ

В конгрессе оценили стоимость создания системы ПРО "Золотой купол"

Разработка и эксплуатация элементов американской системы ПРО "Золотой купол" обойдется казне в 1,2 триллиона долларов в течение 20 лет, планируется вывести на... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:05+0300

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ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Разработка и эксплуатация элементов американской системы ПРО "Золотой купол" обойдется казне в 1,2 триллиона долларов в течение 20 лет, планируется вывести на орбиту порядка 8 тысяч спутников, чтобы обеспечить возможность перехвата до 10 межконтинентальных баллистических ракет одновременно, указало бюджетное управление конгресса. "По оценкам управления, разработка, развертывание и эксплуатация в течение 20 лет системы национальной противоракетной обороны обойдутся примерно в 1,2 триллиона долларов", - говорится в докладе к сенатским слушаниям директора по вопросам анализа нацбезопасности бюджетного управления конгресса Дэвида Мошера. Система будет включать четыре эшелона перехвата: космический, два наземного базирования и один - регионального уровня, говорится в докладе. Предполагается также использование дополнительных средств обнаружения, систем связи и боевого управления, подчеркнул Мошер. Космическая группировка будет насчитывать 7800 спутников на околоземной орбите, развертывание и обслуживание которых в течение двух десятилетий обойдется в 720 миллиардов, говорится в докладе. Планируется, что система сможет перехватить 10 запущенных одновременно межконтинентальных баллистических ракет, говорится в документе. В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.

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технологии, сша, дональд трамп