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Разработчики ИИ пообещали усилить меры внутреннего контроля - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Разработчики ИИ пообещали усилить меры внутреннего контроля
Разработчики ИИ пообещали усилить меры внутреннего контроля - 30.09.2026, ПРАЙМ
Разработчики ИИ пообещали усилить меры внутреннего контроля
Руководство американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пообещало усилить меры... | 30.09.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Руководство американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пообещало усилить меры внутреннего контроля за моделями ИИ, следует из подписанного по итогам мероприятия документа. Договоренность подписали Трамп, а также руководители Google, Anthropic, OpenAI, XAI и Meta* (признана в РФ экстремистской). "Внедрить надежные механизмы внутреннего контроля для отслеживания возможностей и характеристик моделей в процессе их обучения и развертывания", - говорится в документе. Уточняется, что механизмы контроля должны внедряться в сферах биологической и кибербезопасности, для защиты от химических угроз, а также для предотвращения взлома технических систем или доступа к ним со стороны моделей искусственного интеллекта. Кроме того, компании пообещали привлекать независимых внешних аудиторов для оценки эффективности систем контроля. "Компании-участницы будут регулярно встречаться для разработки стандартов и передовых методов, направленных на повышение безопасности своих систем", - указывается в документе. Отмечается, что меры впоследствии могут быть закреплены на законодательном уровне.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
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технологии, сша, дональд трамп, openai, xai, meta
Технологии, США, Дональд Трамп, OpenAI, xAI, Meta
09:06 30.09.2026
 
Разработчики ИИ пообещали усилить меры внутреннего контроля

Разработчики ИИ после встречи с Трампом пообещали усилить меры внутреннего контроля

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Руководство американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пообещало усилить меры внутреннего контроля за моделями ИИ, следует из подписанного по итогам мероприятия документа.
Договоренность подписали Трамп, а также руководители Google, Anthropic, OpenAI, XAI и Meta* (признана в РФ экстремистской).
"Внедрить надежные механизмы внутреннего контроля для отслеживания возможностей и характеристик моделей в процессе их обучения и развертывания", - говорится в документе.
Уточняется, что механизмы контроля должны внедряться в сферах биологической и кибербезопасности, для защиты от химических угроз, а также для предотвращения взлома технических систем или доступа к ним со стороны моделей искусственного интеллекта.
Кроме того, компании пообещали привлекать независимых внешних аудиторов для оценки эффективности систем контроля.
"Компании-участницы будут регулярно встречаться для разработки стандартов и передовых методов, направленных на повышение безопасности своих систем", - указывается в документе.
Отмечается, что меры впоследствии могут быть закреплены на законодательном уровне.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
 
ТехнологииСШАДональд ТрампOpenAIxAIMeta
 
 
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