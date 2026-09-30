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США покинули ГРЕКО из-за неэффективности организации, передает ABC
США покинули ГРЕКО из-за неэффективности организации, передает ABC - 30.09.2026, ПРАЙМ
США покинули ГРЕКО из-за неэффективности организации, передает ABC
Соединенные Штаты покинули ряды созданной Советом Европы Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) из-за того, что она превышала свои полномочия и была... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:52+0300
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ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты покинули ряды созданной Советом Европы Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) из-за того, что она превышала свои полномочия и была неэффективна, пишет ABC. О том, что США формально прекратили свое членство в Совете Европы заявили во вторник. "Администрация президента США Дональда Трампа вывела США из европейской организации по борьбе с коррупцией, продолжая процесс выхода из международных организаций на фоне их неэффективности, превышения полномочий и отказа адаптироваться к реалиям США... Американский чиновник подтвердил решение", - пишет телеканал. Отмечается, что США стали третьей страной, покинувшей ГРЕКО. До этого из организации вышли Россия и Белоруссия. Официальное объявление госдепа пока опубликовано не было.
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мировая экономика, общество , сша, белоруссия, дональд трамп, совет европы
Мировая экономика, Общество , США, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Трамп, Совет Европы
США покинули ГРЕКО из-за неэффективности организации, передает ABC
ABC: США покинули Группу государств по борьбе с коррупцией из-за ее неэффективности