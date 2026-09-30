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"Тактический ход": США хотят перезагрузить отношения с Россией, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
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"Тактический ход": США хотят перезагрузить отношения с Россией, пишут СМИ
"Тактический ход": США хотят перезагрузить отношения с Россией, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
"Тактический ход": США хотят перезагрузить отношения с Россией, пишут СМИ
Приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами может стать шагом к стратегической перезагрузке отношений США и России, пишет ИноСМИ со... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:08+0300
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сша
украина
дональд трамп
владимир путин
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами может стать шагом к стратегической перезагрузке отношений США и России, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Washington Examiner."Решение президента [США] Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами — блестящий тактический ход, который продвигает жизненно важные национальные интересы США", — пишет автор публикации.По его мнению, первым шагом должно стать одностороннее объявление о конце конфликта между США и Россией "через украинский прокси"."Трампу стоит признать: санкции не удержали Москву от защиты жизненно важных интересов", — добавляется в статье.Издание подчеркивает, что ограничения против России оказались ненадежными и полными лазеек, а побочные эффекты ударили по экономической безопасности самих США — например, через рост цен на энергоносители и удобрения. Поэтому все антироссийские санкции стоит отменить, заключает автор.Кроме того, по его мнению, Трампу следует подтвердить, что Украине не место в НАТО. Чтобы вывести США из косвенного участия в конфликте, необходим исполнительный указ о прекращении поставок американской военной техники, а также консультационной и технической поддержки. При этом существующие финансовые обязательства перед Украиной объемом около 95 миллиардов долларов предлагается сохранить, а непогашенные займы конвертировать в гранты."Оливковая ветвь, протянутая Трампом Москве, обернулась бы и побочными дивидендами", — говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, украина, дональд трамп, владимир путин, россия, санкции против рф
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, РОССИЯ, санкции против РФ
13:08 30.09.2026 (обновлено: 13:09 30.09.2026)
 
"Тактический ход": США хотят перезагрузить отношения с Россией, пишут СМИ

Washington Examiner: приглашение Путина на саммит G20 в Майами продвигает интересы США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами может стать шагом к стратегической перезагрузке отношений США и России, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Washington Examiner.
"Решение президента [США] Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами — блестящий тактический ход, который продвигает жизненно важные национальные интересы США", — пишет автор публикации.
По его мнению, первым шагом должно стать одностороннее объявление о конце конфликта между США и Россией "через украинский прокси".
"Трампу стоит признать: санкции не удержали Москву от защиты жизненно важных интересов", — добавляется в статье.
Издание подчеркивает, что ограничения против России оказались ненадежными и полными лазеек, а побочные эффекты ударили по экономической безопасности самих США — например, через рост цен на энергоносители и удобрения. Поэтому все антироссийские санкции стоит отменить, заключает автор.
Кроме того, по его мнению, Трампу следует подтвердить, что Украине не место в НАТО. Чтобы вывести США из косвенного участия в конфликте, необходим исполнительный указ о прекращении поставок американской военной техники, а также консультационной и технической поддержки. При этом существующие финансовые обязательства перед Украиной объемом около 95 миллиардов долларов предлагается сохранить, а непогашенные займы конвертировать в гранты.
"Оливковая ветвь, протянутая Трампом Москве, обернулась бы и побочными дивидендами", — говорится в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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