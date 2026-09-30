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"Тактический ход": США хотят перезагрузить отношения с Россией, пишут СМИ

"Тактический ход": США хотят перезагрузить отношения с Россией, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Тактический ход": США хотят перезагрузить отношения с Россией, пишут СМИ

Приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами может стать шагом к стратегической перезагрузке отношений США и России, пишет ИноСМИ со... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:08+0300

2026-09-30T13:08+0300

2026-09-30T13:09+0300

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами может стать шагом к стратегической перезагрузке отношений США и России, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Washington Examiner."Решение президента [США] Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами — блестящий тактический ход, который продвигает жизненно важные национальные интересы США", — пишет автор публикации.По его мнению, первым шагом должно стать одностороннее объявление о конце конфликта между США и Россией "через украинский прокси"."Трампу стоит признать: санкции не удержали Москву от защиты жизненно важных интересов", — добавляется в статье.Издание подчеркивает, что ограничения против России оказались ненадежными и полными лазеек, а побочные эффекты ударили по экономической безопасности самих США — например, через рост цен на энергоносители и удобрения. Поэтому все антироссийские санкции стоит отменить, заключает автор.Кроме того, по его мнению, Трампу следует подтвердить, что Украине не место в НАТО. Чтобы вывести США из косвенного участия в конфликте, необходим исполнительный указ о прекращении поставок американской военной техники, а также консультационной и технической поддержки. При этом существующие финансовые обязательства перед Украиной объемом около 95 миллиардов долларов предлагается сохранить, а непогашенные займы конвертировать в гранты."Оливковая ветвь, протянутая Трампом Москве, обернулась бы и побочными дивидендами", — говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, украина, дональд трамп, владимир путин, россия, санкции против рф