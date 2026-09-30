https://1prime.ru/20260930/sud-873808561.html

Суд отклонил иск бывшей собственницы "Инфамеда" к новой совладелице

Суд отклонил иск бывшей собственницы "Инфамеда" к новой совладелице - 30.09.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск бывшей собственницы "Инфамеда" к новой совладелице

Арбитражный суд Московской области отклонил иск бывшей единоличной владелицы ООО "Инфамед" Ирины Хугаевой к Оксане Хейфиц, которой она в декабре 2024 года... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:05+0300

2026-09-30T15:05+0300

2026-09-30T15:09+0300

бизнес

общество

московская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873808561.jpg?1790770172

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отклонил иск бывшей единоличной владелицы ООО "Инфамед" Ирины Хугаевой к Оксане Хейфиц, которой она в декабре 2024 года продала 50%-ную долю в этой компании, владеющей правами на антисептики "Мирамистин" и "Окомистин", говорится в материалах, изученных РИА Новости. В этом иске, поданном в марте, истец просил признать незаконным свой декабрьский договор с Хейфиц. Хугаева в январе 2025 года уже обращалась с иском, в котором содержалось такое же требование, и арбитражные суды трех инстанций его отклонили. То разбирательство проходило в закрытом режиме, его детали неизвестны. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с подробностями, второй иск Хугаевой был заявлен по другим основаниям, нежели ранее рассмотренный. В нем истец попросил признать договор незаконным как притворную сделку. В иске говорится, что в 2024 году участники группы, в которую входит "Инфамед", решили продать бизнес, и Павел Хейфиц, муж ответчицы, предложил свои услуги в поиске покупателей. Хугаева и Хейфиц заключили предварительный договор купли-продажи доли в "Инфамеде", договорившись ее стоимость определить позже и указав, что она должна быть не ниже 2,1 миллиарда рублей. Впоследствии, приводится в материалах дела позиция истца, Хейфиц сообщил Хугаевой, что нашел покупателя, но тот не доверяет предварительному договору и просит заключить полноценный, после чего Хейфиц "предложил фиктивно оформить долю на свою супругу". Хугаева согласилась, и так был заключен оспариваемый договор. Как указал истец, "никто из участников договора от 28.12.2024 не расценивал и не мог расценивать договор… как направленный на отчуждение доли в обществе". Хугаева полагает, что "договор является притворной сделкой… направленной на сокрытие агентского договора с иным субъектным составом". Суд посчитал это обстоятельство недоказанным. Он принял во внимание, что покупатель полностью уплатил продавцу указанную в договоре сумму – чуть более 7,5 миллиона рублей. Кроме того, суд сослался на текст договора, где сказано, что стороны при его заключении в присутствии нотариуса дали друг другу заверения, в частности, в том, что "настоящий договор не является ни мнимой, ни притворной сделкой". Еще в одном споре между сторонами арбитражный суд Московской области 23 сентября признал незаконной продажу Хугаевой 99,9% "Инфамеда" в январе 2025 года ее тогдашнему гендиректору Виталию Николаеву и передал 50% компании Оксане Хейфиц. Решение пока не вступило в силу. В ЕГРЮЛ собственником 99,9% ООО "Инфамед" указан Николаев. Доля в 0,01% у Хугаевой, она же является сейчас гендиректором.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , московская область