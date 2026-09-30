https://1prime.ru/20260930/sud-873810257.html

Суд в упрощенном порядке рассмотрит иск Роскомнадзора к Смолову

Суд в упрощенном порядке рассмотрит иск Роскомнадзора к Смолову - 30.09.2026, ПРАЙМ

Суд в упрощенном порядке рассмотрит иск Роскомнадзора к Смолову

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Роскомнадзора, требующего взыскать 300 тысяч рублей с бывшего футболиста сборной России Федора Смолова, и решил | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:23+0300

2026-09-30T15:23+0300

2026-09-30T15:38+0300

россия

роскомнадзор

суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873810257.jpg?1790771917

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Роскомнадзора, требующего взыскать 300 тысяч рублей с бывшего футболиста сборной России Федора Смолова, и решил рассмотреть его в упрощенном порядке, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Иск поступил в суд 24 сентября. Истец просит взыскать со Смолова "для зачисления в доход федерального бюджета" долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу, предусмотренным нормами закона о рекламе. Упрощенный порядок судопроизводства применяется в спорах с небольшой суммой исковых требований. Такие дела рассматриваются судом без проведения заседаний, по представленным сторонами документам. Ранее ведомство подало несколько таких исков к известным блогерам. Ответчиками, были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов), Дилара Зинатуллина, бывшая жена музыканта Алишера Моргенштерна* и другие. Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей. Сборы направляются на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор. Смолов выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", махачкалинский "Анжи", "Краснодар" и сборную России. Профессиональную карьеру завершил в прошлом году.* Признан в РФ иностранным агентом

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, суд