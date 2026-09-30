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Суд включил долги Шишханова в реестр требований кредиторов

Суд включил долги Шишханова в реестр требований кредиторов - 30.09.2026, ПРАЙМ

Суд включил долги Шишханова в реестр требований кредиторов

Арбитражный суд Московской области по заявлению банка "Траст" включил задолженности перед ним в размере более 83,8 миллиарда рублей в реестр требований... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:18+0300

2026-09-30T16:18+0300

2026-09-30T16:18+0300

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению банка "Траст" включил задолженности перед ним в размере более 83,8 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом экс-бенефициара Бинбанка и "Рост банка" Микаила Шишханова, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Это заявление было подано в деле о банкротстве Шишханова еще в 2024 году. Его рассмотрение приостанавливалось до завершения спора по иску "Траста" о взыскании с Шишханова и троих других бывших контролирующих лиц "Рост банка" около 283,9 миллиарда рублей убытков, связанных с необходимостью санации этого банка, впоследствии присоединенного к "Трасту", за счет госсредств. В итоге арбитражные суды двух инстанций в том деле взыскали с Шишханова чуть более 83,8 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2023 года по заявлению Шишханова признал его банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Представитель Шишханова при рассмотрении обоснованности заявления о банкротстве говорил, что неисполненные обязательства должника перед кредиторами оцениваются в 853 миллиарда рублей, что в 12 тысяч раз превышает стоимость его активов. По словам юриста, Шишханов нигде не работает, не имеет источников дохода, у него есть только две квартиры.

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банки, финансы, бизнес, московская область, рост банк