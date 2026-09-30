https://1prime.ru/20260930/sud-873819339.html

Кассация отказалась приостановить взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро

Кассация отказалась приостановить взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро - 30.09.2026, ПРАЙМ

Кассация отказалась приостановить взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро

Арбитражный суд Московского округа отклонил ходатайство бельгийского Euroclear Bank о приостановлении исполнения судебных актов российских арбитражных судов... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:43+0300

2026-09-30T18:43+0300

2026-09-30T18:48+0300

финансы

банки

бизнес

москва

банк россии

euroclear

euroclear bank

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил ходатайство бельгийского Euroclear Bank о приостановлении исполнения судебных актов российских арбитражных судов двух инстанций о взыскании с него по иску Банка России порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу. До этого, еще 26 мая, суд первой инстанции по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на его принудительное исполнение. Арбитражный суд Московского округа в среду принял к производству кассационную жалобу Euroclear на судебные акты двух инстанций, поданную 24 сентября. Ее рассмотрение назначено на 22 октября. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, москва, банк россии, euroclear, euroclear bank