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Кассация отказалась приостановить взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Кассация отказалась приостановить взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро
Кассация отказалась приостановить взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро - 30.09.2026, ПРАЙМ
Кассация отказалась приостановить взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро
Арбитражный суд Московского округа отклонил ходатайство бельгийского Euroclear Bank о приостановлении исполнения судебных актов российских арбитражных судов... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:43+0300
2026-09-30T18:48+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил ходатайство бельгийского Euroclear Bank о приостановлении исполнения судебных актов российских арбитражных судов двух инстанций о взыскании с него по иску Банка России порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу. До этого, еще 26 мая, суд первой инстанции по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на его принудительное исполнение. Арбитражный суд Московского округа в среду принял к производству кассационную жалобу Euroclear на судебные акты двух инстанций, поданную 24 сентября. Ее рассмотрение назначено на 22 октября. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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финансы, банки, бизнес, москва, банк россии, euroclear, euroclear bank
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Банк России, Euroclear, Euroclear Bank
18:43 30.09.2026 (обновлено: 18:48 30.09.2026)
 
Кассация отказалась приостановить взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро

Кассация отказалась приостановить взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро по иску ЦБ

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил ходатайство бельгийского Euroclear Bank о приостановлении исполнения судебных актов российских арбитражных судов двух инстанций о взыскании с него по иску Банка России порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу.
До этого, еще 26 мая, суд первой инстанции по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на его принудительное исполнение.
Арбитражный суд Московского округа в среду принял к производству кассационную жалобу Euroclear на судебные акты двух инстанций, поданную 24 сентября. Ее рассмотрение назначено на 22 октября.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
 
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