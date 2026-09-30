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Таджикистан и Катар обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

Таджикистан и Катар обсудили расширение инвестиционного сотрудничества - 30.09.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Катар обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

Председатель комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Султон Рахимзода и директор компании Qatari Diar шейх Хамад бин Талал Аль Тани... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:00+0300

2026-09-30T08:00+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Султон Рахимзода и директор компании Qatari Diar шейх Хамад бин Талал Аль Тани обсудили вопросы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов, сообщает таджикское информационное агентство Азия-Плюс. Отмечается, что встреча состоялась на полях заседания совета управляющих Азиатского банка инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) в Дохе. "Председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Султон Рахимзода в Дохе провел встречи по вопросам расширения инвестиционного сотрудничества. С генеральным директором компании Qatari Diar Шейхом Хамадом бин Талалом Аль Тани были обсуждены привлечение катарских инвестиций, реализация совместных проектов и ход строительства многофункционального комплекса "Диери Душанбе", - говорится в сообщении. Катар в Таджикистане участвует в реализации крупных инвестиционных проектов. Страны активно взаимодействуют в строительстве инфраструктурных проектов, в энергетике, промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых и сельском хозяйстве. Заседание совета управляющих АБИИ проходило с 28 по 29 сентября с главной темой "Инфраструктура завтрашнего дня: влияние и инновации".

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мировая экономика, таджикистан, доха, катар, абии