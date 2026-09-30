https://1prime.ru/20260930/tadzhikistan-873786930.html
Таджикистан и Катар обсудили расширение инвестиционного сотрудничества
Таджикистан и Катар обсудили расширение инвестиционного сотрудничества - 30.09.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Катар обсудили расширение инвестиционного сотрудничества
Председатель комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Султон Рахимзода и директор компании Qatari Diar шейх Хамад бин Талал Аль Тани... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T08:00+0300
2026-09-30T08:00+0300
2026-09-30T08:00+0300
мировая экономика
таджикистан
доха
катар
абии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873786930.jpg?1790744406
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Султон Рахимзода и директор компании Qatari Diar шейх Хамад бин Талал Аль Тани обсудили вопросы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов, сообщает таджикское информационное агентство Азия-Плюс.
Отмечается, что встреча состоялась на полях заседания совета управляющих Азиатского банка инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) в Дохе.
"Председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Султон Рахимзода в Дохе провел встречи по вопросам расширения инвестиционного сотрудничества. С генеральным директором компании Qatari Diar Шейхом Хамадом бин Талалом Аль Тани были обсуждены привлечение катарских инвестиций, реализация совместных проектов и ход строительства многофункционального комплекса "Диери Душанбе", - говорится в сообщении.
Катар в Таджикистане участвует в реализации крупных инвестиционных проектов. Страны активно взаимодействуют в строительстве инфраструктурных проектов, в энергетике, промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых и сельском хозяйстве.
Заседание совета управляющих АБИИ проходило с 28 по 29 сентября с главной темой "Инфраструктура завтрашнего дня: влияние и инновации".
таджикистан
доха
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, таджикистан, доха, катар, абии
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Доха, КАТАР, АБИИ
Таджикистан и Катар обсудили расширение инвестиционного сотрудничества
Азия-Плюс: Таджикистан и Катар обсудили расширение инвестиционного сотрудничества
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Султон Рахимзода и директор компании Qatari Diar шейх Хамад бин Талал Аль Тани обсудили вопросы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов, сообщает таджикское информационное агентство Азия-Плюс.
Отмечается, что встреча состоялась на полях заседания совета управляющих Азиатского банка инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) в Дохе.
"Председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Султон Рахимзода в Дохе провел встречи по вопросам расширения инвестиционного сотрудничества. С генеральным директором компании Qatari Diar Шейхом Хамадом бин Талалом Аль Тани были обсуждены привлечение катарских инвестиций, реализация совместных проектов и ход строительства многофункционального комплекса "Диери Душанбе", - говорится в сообщении.
Катар в Таджикистане участвует в реализации крупных инвестиционных проектов. Страны активно взаимодействуют в строительстве инфраструктурных проектов, в энергетике, промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых и сельском хозяйстве.
Заседание совета управляющих АБИИ проходило с 28 по 29 сентября с главной темой "Инфраструктура завтрашнего дня: влияние и инновации".