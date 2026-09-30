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В Таджикистане обсудили развитие сотрудничества с Всемирным банком - 30.09.2026, ПРАЙМ
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В Таджикистане обсудили развитие сотрудничества с Всемирным банком
В Таджикистане обсудили развитие сотрудничества с Всемирным банком - 30.09.2026, ПРАЙМ
В Таджикистане обсудили развитие сотрудничества с Всемирным банком
Национальный банк Таджикистана и Всемирный банк обсудили вопросы хода реализации второго этапа проекта укрепления финансового сектора Таджикистана, сообщает... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:09+0300
2026-09-30T09:27+0300
банки
финансы
таджикистан
душанбе
швейцария
всемирный банк
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Таджикистана и Всемирный банк обсудили вопросы хода реализации второго этапа проекта укрепления финансового сектора Таджикистана, сообщает таджикское государственное информационное агентство Ховар. Отмечается, что заседание сторон состоялось в Душанбе с участием Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO). "Вопросы сотрудничества Национального банка Таджикистана с Всемирным банком и SECO были рассмотрены в ходе встречи председателя Национального банка Таджикистана Фирдавса Толибзода с представителями группы Всемирного банка - международными консультантами Субхренду Чаттерджи и Эрджаном Лючи в Душанбе. В ходе встречи стороны рассмотрели и обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в рамках реализации второго этапа проекта "Укрепление финансового сектора республики Таджикистан", а также перспективы дальнейшего развития взаимодействия", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по мнению сторон, долгосрочное сотрудничество создало благоприятную основу для продвижения реформ в таких направлениях, как укрепление финансовой стабильности, совершенствование банковского надзора, развитие платежной системы и защита прав потребителей финансовых услуг в республике. Проект "Укрепление финансового сектора республики Таджикистан" направлен на повышение стабильности банковской системы, улучшение надзора и защиту прав потребителей.
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40
192
40
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банки, финансы, таджикистан, душанбе, швейцария, всемирный банк
Банки, Финансы, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, ШВЕЙЦАРИЯ, Всемирный банк
09:09 30.09.2026 (обновлено: 09:27 30.09.2026)
 
В Таджикистане обсудили развитие сотрудничества с Всемирным банком

Ховар: Нацбанк Таджикистана и Всемирный банк обсудили развитие сотрудничества

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Таджикистана и Всемирный банк обсудили вопросы хода реализации второго этапа проекта укрепления финансового сектора Таджикистана, сообщает таджикское государственное информационное агентство Ховар.
Отмечается, что заседание сторон состоялось в Душанбе с участием Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).
"Вопросы сотрудничества Национального банка Таджикистана с Всемирным банком и SECO были рассмотрены в ходе встречи председателя Национального банка Таджикистана Фирдавса Толибзода с представителями группы Всемирного банка - международными консультантами Субхренду Чаттерджи и Эрджаном Лючи в Душанбе. В ходе встречи стороны рассмотрели и обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в рамках реализации второго этапа проекта "Укрепление финансового сектора республики Таджикистан", а также перспективы дальнейшего развития взаимодействия", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по мнению сторон, долгосрочное сотрудничество создало благоприятную основу для продвижения реформ в таких направлениях, как укрепление финансовой стабильности, совершенствование банковского надзора, развитие платежной системы и защита прав потребителей финансовых услуг в республике.
Проект "Укрепление финансового сектора республики Таджикистан" направлен на повышение стабильности банковской системы, улучшение надзора и защиту прав потребителей.
 
БанкиФинансыТАДЖИКИСТАНДушанбеШВЕЙЦАРИЯВсемирный банк
 
 
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