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В Таджикистане обсудили развитие сотрудничества с Всемирным банком

В Таджикистане обсудили развитие сотрудничества с Всемирным банком - 30.09.2026, ПРАЙМ

В Таджикистане обсудили развитие сотрудничества с Всемирным банком

Национальный банк Таджикистана и Всемирный банк обсудили вопросы хода реализации второго этапа проекта укрепления финансового сектора Таджикистана, сообщает... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:09+0300

2026-09-30T09:09+0300

2026-09-30T09:27+0300

банки

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Таджикистана и Всемирный банк обсудили вопросы хода реализации второго этапа проекта укрепления финансового сектора Таджикистана, сообщает таджикское государственное информационное агентство Ховар. Отмечается, что заседание сторон состоялось в Душанбе с участием Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO). "Вопросы сотрудничества Национального банка Таджикистана с Всемирным банком и SECO были рассмотрены в ходе встречи председателя Национального банка Таджикистана Фирдавса Толибзода с представителями группы Всемирного банка - международными консультантами Субхренду Чаттерджи и Эрджаном Лючи в Душанбе. В ходе встречи стороны рассмотрели и обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в рамках реализации второго этапа проекта "Укрепление финансового сектора республики Таджикистан", а также перспективы дальнейшего развития взаимодействия", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по мнению сторон, долгосрочное сотрудничество создало благоприятную основу для продвижения реформ в таких направлениях, как укрепление финансовой стабильности, совершенствование банковского надзора, развитие платежной системы и защита прав потребителей финансовых услуг в республике. Проект "Укрепление финансового сектора республики Таджикистан" направлен на повышение стабильности банковской системы, улучшение надзора и защиту прав потребителей.

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банки, финансы, таджикистан, душанбе, швейцария, всемирный банк