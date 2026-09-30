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Тайваньская TSMC планирует расширение производства в США, пишет Reuters - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Тайваньская TSMC планирует расширение производства в США, пишет Reuters
Тайваньская TSMC планирует расширение производства в США, пишет Reuters - 30.09.2026, ПРАЙМ
Тайваньская TSMC планирует расширение производства в США, пишет Reuters
Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) рассматривает возможность инвестиций в штат Техас с целью расширить... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:18+0300
2026-09-30T13:23+0300
технологии
бизнес
техас
сша
европа
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) рассматривает возможность инвестиций в штат Техас с целью расширить производство, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, рассматривает возможность инвестиций в Техасе для расширения производства чипов в США, сообщили два источника, знакомые с делом", - говорится в сообщении. Планы инвестирования компании еще окончательно не определены, отмечают неназванные источники, которые приводятся в материале. В июле газета Nikkei Asia сообщала, что тайваньский производитель полупроводников инвестирует еще 100 миллиардов долларов в развитие производства чипов в США. Дополнительное вложение увеличивает объявленные ранее инвестиции в американский штат Аризона до 256 миллиарда долларов, уточняется в материале Taiwan Semiconductor Manufacturing Company была основана в 1987 году, за пределами острова компания предоставляет свои услуги в Северной Америке, Европе, Японии, Китае и Южной Корее. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники.
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технологии, бизнес, техас, сша, европа
Технологии, Бизнес, ТЕХАС, США, ЕВРОПА
13:18 30.09.2026 (обновлено: 13:23 30.09.2026)
 
Тайваньская TSMC планирует расширение производства в США, пишет Reuters

Reuters: тайваньская TSMC может инвестировать в Техас для расширения производства чипов

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) рассматривает возможность инвестиций в штат Техас с целью расширить производство, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, рассматривает возможность инвестиций в Техасе для расширения производства чипов в США, сообщили два источника, знакомые с делом", - говорится в сообщении.
Планы инвестирования компании еще окончательно не определены, отмечают неназванные источники, которые приводятся в материале.
В июле газета Nikkei Asia сообщала, что тайваньский производитель полупроводников инвестирует еще 100 миллиардов долларов в развитие производства чипов в США. Дополнительное вложение увеличивает объявленные ранее инвестиции в американский штат Аризона до 256 миллиарда долларов, уточняется в материале
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company была основана в 1987 году, за пределами острова компания предоставляет свои услуги в Северной Америке, Европе, Японии, Китае и Южной Корее. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники.
 
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