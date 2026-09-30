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Борис Титов посетит Китай с деловым визитом
Борис Титов посетит Китай с деловым визитом - 30.09.2026, ПРАЙМ
Борис Титов посетит Китай с деловым визитом
Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:20+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов будет находиться с деловым визитом в Китайской Народной Республике с 12 по 15 октября, сообщила его пресс-служба. Визит посвящен продвижению деловых и культурных инициатив РККДМР, в программе – встречи Титова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым, губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом, а также представителями китайского бизнеса, говорится в сообщении. Кроме того, 25-26 октября Титов примет участие во Всемирном инвестиционном форуме ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), который пройдет в Дохе (Катар). Запланировано выступление на секции "Министерская встреча по вопросам предпринимательства: инвестиции в строителей будущего", отметили в пресс-службе.
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мировая экономика, доха, катар, борис титов, шос, оон
Мировая экономика, Доха, КАТАР, Борис Титов, ШОС, ООН
Борис Титов посетит Китай с деловым визитом
Спецпредставитель президента России Борис Титов посетит Китай с деловым визитом
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов будет находиться с деловым визитом в Китайской Народной Республике с 12 по 15 октября, сообщила его пресс-служба.
Визит посвящен продвижению деловых и культурных инициатив РККДМР, в программе – встречи Титова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым, губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом, а также представителями китайского бизнеса, говорится в сообщении.
Кроме того, 25-26 октября Титов примет участие во Всемирном инвестиционном форуме ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), который пройдет в Дохе (Катар). Запланировано выступление на секции "Министерская встреча по вопросам предпринимательства: инвестиции в строителей будущего", отметили в пресс-службе.