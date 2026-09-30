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Инфляция и топливо: что важно учитывать инвестору - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Инфляция и топливо: что важно учитывать инвестору
Инфляция и топливо: что важно учитывать инвестору - 30.09.2026, ПРАЙМ
Инфляция и топливо: что важно учитывать инвестору
Рост стоимости топлива — это не только про чеки на АЗС. Это про себестоимость всего, что мы производим, перевозим и покупаем. На происходящее важно смотреть с... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T06:06+0300
2026-09-30T06:06+0300
мнения аналитиков
банк россии
инфляция
цены на бензин
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Рост стоимости топлива — это не только про чеки на АЗС. Это про себестоимость всего, что мы производим, перевозим и покупаем. На происходящее важно смотреть с точки зрения арифметики.Если доля топлива в затратах на перевозку составляет 30%, то его подорожание на 10% увеличивает себестоимость доставки примерно на 3%. Для конечного товара эффект обычно меньше: доставка — лишь часть его цены. А возможность переложить издержки на покупателя ограничена спросом и конкуренцией. В слабом спросе бизнес либо повышает цены, либо жертвует прибылью.Именно поэтому топливный фактор — один из ключевых для инфляции. На динамику цен будут влиять восстановление нефтепереработки, стабильность поставок, курс рубля, урожай, индексация коммунальных тарифов, бюджетные расходы и кредитная активность. Отдельно стоит следить за ростом зарплат относительно производительности труда и инфляционными ожиданиями.Логика простая: стабилизация топливного рынка замедлит рост цен, затяжные перебои — усилят давление. Банк России в сентябрьском прогнозе уже заложил инфляцию 6–7% по итогам 2026 года, включая произошедшее удорожание топлива. То есть часть эффекта уже учтена.Кто чувствует себя хуже всех? Автоперевозки и доставка, сельское хозяйство, строительство и торговля. Дорогой дизель повышает стоимость полевых работ и эксплуатации спецтехники. Транспортные расходы увеличивают затраты на снабжение и сбыт. Особенно уязвимы компании с небольшой маржой и фиксированными контрактами: цены уже зафиксированы, а издержки растут.Вывод для инвестора и потребителя один: топливный фактор — не разовый всплеск, а устойчивое давление на экономику. Следить за ним стоит внимательнее, чем за отдельными колебаниями котировок.Автор: Дмитрий Данилин, портфельный управляющий УК "Альфа Капитал"
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Дмитрий Данилин
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, банк россии, инфляция, цены на бензин
Мнения аналитиков, Банк России, инфляция, Цены на бензин
06:06 30.09.2026
 
Инфляция и топливо: что важно учитывать инвестору

Стабилизация топливного рынка замедлит рост цен

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Дмитрий Данилин
Дмитрий Данилин
Портфельный управляющий УК «Альфа Капитал»
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Рост стоимости топлива — это не только про чеки на АЗС. Это про себестоимость всего, что мы производим, перевозим и покупаем. На происходящее важно смотреть с точки зрения арифметики.
Если доля топлива в затратах на перевозку составляет 30%, то его подорожание на 10% увеличивает себестоимость доставки примерно на 3%. Для конечного товара эффект обычно меньше: доставка — лишь часть его цены. А возможность переложить издержки на покупателя ограничена спросом и конкуренцией. В слабом спросе бизнес либо повышает цены, либо жертвует прибылью.
Именно поэтому топливный фактор — один из ключевых для инфляции. На динамику цен будут влиять восстановление нефтепереработки, стабильность поставок, курс рубля, урожай, индексация коммунальных тарифов, бюджетные расходы и кредитная активность. Отдельно стоит следить за ростом зарплат относительно производительности труда и инфляционными ожиданиями.
Логика простая: стабилизация топливного рынка замедлит рост цен, затяжные перебои — усилят давление. Банк России в сентябрьском прогнозе уже заложил инфляцию 6–7% по итогам 2026 года, включая произошедшее удорожание топлива. То есть часть эффекта уже учтена.
Кто чувствует себя хуже всех? Автоперевозки и доставка, сельское хозяйство, строительство и торговля. Дорогой дизель повышает стоимость полевых работ и эксплуатации спецтехники. Транспортные расходы увеличивают затраты на снабжение и сбыт. Особенно уязвимы компании с небольшой маржой и фиксированными контрактами: цены уже зафиксированы, а издержки растут.
Вывод для инвестора и потребителя один: топливный фактор — не разовый всплеск, а устойчивое давление на экономику. Следить за ним стоит внимательнее, чем за отдельными колебаниями котировок.
Автор: Дмитрий Данилин, портфельный управляющий УК "Альфа Капитал"

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