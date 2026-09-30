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Суд оставил в СИЗО председателя совета директоров "Евротранса"

Суд оставил в СИЗО председателя совета директоров "Евротранса" - 30.09.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в СИЗО председателя совета директоров "Евротранса"

Мосгорсуд оставил в СИЗО председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова, отправленного под стражу по делу о хищении топлива у МВД, сообщил РИА... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:36+0300

2026-09-30T14:36+0300

2026-09-30T14:36+0300

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евротранс

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд оставил в СИЗО председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова, отправленного под стражу по делу о хищении топлива у МВД, сообщил РИА Новости участник процесса. "Мосгорсуд оставил под стражей Игоря Мартышова", - сказал собеседник агентства. Как пояснила РИА Новости защита фигуранта, Мартышову вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на АЗС "Трасса ГСМ", принадлежащих "Евротрансу". При этом компания готова была компенсировать полицейским покупку топлива через контрагентов на других заправках, утверждает защита. Адвокаты также отмечают, что Мартышов активно содействует расследованию уголовного дела, предоставил свой мобильный телефон и доступ к перепискам с контрагентами, передал свои загранпаспорта на хранение следствию. В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу о хищении топлива бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства полковника Алексея Суярова и его подчиненную подполковника внутренней службы Анну Левину. Мосгорсуд 23 сентября перевел всех троих под домашний арест. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).

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общество , москва, московская область, мвд, мосгорсуд, евротранс, топливо