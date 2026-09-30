Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО председателя совета директоров "Евротранса" - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/toplivo-873806732.html
Суд оставил в СИЗО председателя совета директоров "Евротранса"
Суд оставил в СИЗО председателя совета директоров "Евротранса" - 30.09.2026, ПРАЙМ
Суд оставил в СИЗО председателя совета директоров "Евротранса"
Мосгорсуд оставил в СИЗО председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова, отправленного под стражу по делу о хищении топлива у МВД, сообщил РИА... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:36+0300
2026-09-30T14:36+0300
общество
москва
московская область
мвд
мосгорсуд
евротранс
топливо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873806732.jpg?1790768172
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд оставил в СИЗО председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова, отправленного под стражу по делу о хищении топлива у МВД, сообщил РИА Новости участник процесса. "Мосгорсуд оставил под стражей Игоря Мартышова", - сказал собеседник агентства. Как пояснила РИА Новости защита фигуранта, Мартышову вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на АЗС "Трасса ГСМ", принадлежащих "Евротрансу". При этом компания готова была компенсировать полицейским покупку топлива через контрагентов на других заправках, утверждает защита. Адвокаты также отмечают, что Мартышов активно содействует расследованию уголовного дела, предоставил свой мобильный телефон и доступ к перепискам с контрагентами, передал свои загранпаспорта на хранение следствию. В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу о хищении топлива бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства полковника Алексея Суярова и его подчиненную подполковника внутренней службы Анну Левину. Мосгорсуд 23 сентября перевел всех троих под домашний арест. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, московская область, мвд, мосгорсуд, евротранс, топливо
Общество , МОСКВА, Московская область, МВД, Мосгорсуд, Евротранс, топливо
14:36 30.09.2026
 
Суд оставил в СИЗО председателя совета директоров "Евротранса"

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу совдира "Евротранса" Мартышова по делу о хищении топлива

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд оставил в СИЗО председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова, отправленного под стражу по делу о хищении топлива у МВД, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Мосгорсуд оставил под стражей Игоря Мартышова", - сказал собеседник агентства.
Как пояснила РИА Новости защита фигуранта, Мартышову вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на АЗС "Трасса ГСМ", принадлежащих "Евротрансу". При этом компания готова была компенсировать полицейским покупку топлива через контрагентов на других заправках, утверждает защита.
Адвокаты также отмечают, что Мартышов активно содействует расследованию уголовного дела, предоставил свой мобильный телефон и доступ к перепискам с контрагентами, передал свои загранпаспорта на хранение следствию.
В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу о хищении топлива бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства полковника Алексея Суярова и его подчиненную подполковника внутренней службы Анну Левину. Мосгорсуд 23 сентября перевел всех троих под домашний арест.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).
 
ОбществоМОСКВАМосковская областьМВДМосгорсудЕвротранстопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала