Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сентябрьские цены на топливо в Германии могут стать рекордными, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/toplivo-873809011.html
Сентябрьские цены на топливо в Германии могут стать рекордными, пишут СМИ
Сентябрьские цены на топливо в Германии могут стать рекордными, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
Сентябрьские цены на топливо в Германии могут стать рекордными, пишут СМИ
Средние цены на топливо в Германии в сентябре станут самыми высокими за все время наблюдений, сообщает новостная служба Tagesschau со ссылкой на данные... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:11+0300
2026-09-30T15:11+0300
германия
ближний восток
ормузский пролив
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Средние цены на топливо в Германии в сентябре станут самыми высокими за все время наблюдений, сообщает новостная служба Tagesschau со ссылкой на данные немецкого автомобильного клуба ADAC. Ранее агентство DPA передавало, что бензин марки Super E10 на немецких АЗС достиг рекордной стоимости 2,286 евро (219,02 рубля) за литр, а дизельное топливо – 2,453 евро (235,35 рубля). "Сентябрь станет самым дорогим месяцем для заправки автомобилей за всю историю. Это уже ясно еще до конца месяца", - говорится в материале. Согласно сообщению Tagesschau, данные ADAC показали, что сентябрьские средние цены на топливо превысили бы предыдущие рекорды в апреле и августе даже в случае, если бы в последний день месяца бензин и дизель на заправках были бы бесплатными. На основании текущей динамики цен ADAC спрогнозировала, что сентябрьская средняя стоимость бензина Super E10 составит около 2,27 евро (218,06 рубля) за литр, а дизельного топлива – от 2,38 до 2,39 евро (от 228,62 до 229,58 рубля) за литр, говорится в сообщении Tagesschau. Рост цен на немецких заправках обусловлен конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива. Еще одним фактором роста цен стала нехватка мощностей НПЗ. При этом, согласно сообщению Tagesschau, в октябре цены могут снизиться благодаря одобренной властями топливной скидке. Ранее парламент ФРГ (бундестаг) принял закон о введении в Германии новой временной скидки на бензин и дизель для стабилизации цен на горючее на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Согласно принятому закону, скидка будет действовать в течение трех месяцев - с 1 октября по конец декабря текущего года. За счет снижения налога на энергоносители стоимость литра бензина и дизельного топлива на заправках должна снизиться в общей сложности на 17 центов. По оценкам правительства ФРГ, эта мера обойдется государству примерно в 2,5 миллиарда евро.
германия
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2616d37bc0bee029e610d2c490398c3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, ближний восток, ормузский пролив, нпз
ГЕРМАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, НПЗ
15:11 30.09.2026
 
Сентябрьские цены на топливо в Германии могут стать рекордными, пишут СМИ

Tagesschau: средние цены на топливо в ФРГ в сентябре станут самыми высокими за всю историю

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Средние цены на топливо в Германии в сентябре станут самыми высокими за все время наблюдений, сообщает новостная служба Tagesschau со ссылкой на данные немецкого автомобильного клуба ADAC.
Ранее агентство DPA передавало, что бензин марки Super E10 на немецких АЗС достиг рекордной стоимости 2,286 евро (219,02 рубля) за литр, а дизельное топливо – 2,453 евро (235,35 рубля).
"Сентябрь станет самым дорогим месяцем для заправки автомобилей за всю историю. Это уже ясно еще до конца месяца", - говорится в материале.
Согласно сообщению Tagesschau, данные ADAC показали, что сентябрьские средние цены на топливо превысили бы предыдущие рекорды в апреле и августе даже в случае, если бы в последний день месяца бензин и дизель на заправках были бы бесплатными.
На основании текущей динамики цен ADAC спрогнозировала, что сентябрьская средняя стоимость бензина Super E10 составит около 2,27 евро (218,06 рубля) за литр, а дизельного топлива – от 2,38 до 2,39 евро (от 228,62 до 229,58 рубля) за литр, говорится в сообщении Tagesschau.
Рост цен на немецких заправках обусловлен конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива. Еще одним фактором роста цен стала нехватка мощностей НПЗ. При этом, согласно сообщению Tagesschau, в октябре цены могут снизиться благодаря одобренной властями топливной скидке.
Ранее парламент ФРГ (бундестаг) принял закон о введении в Германии новой временной скидки на бензин и дизель для стабилизации цен на горючее на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Согласно принятому закону, скидка будет действовать в течение трех месяцев - с 1 октября по конец декабря текущего года. За счет снижения налога на энергоносители стоимость литра бензина и дизельного топлива на заправках должна снизиться в общей сложности на 17 центов. По оценкам правительства ФРГ, эта мера обойдется государству примерно в 2,5 миллиарда евро.
 
ГЕРМАНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала