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Сентябрьские цены на топливо в Германии могут стать рекордными, пишут СМИ

Сентябрьские цены на топливо в Германии могут стать рекордными, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

Сентябрьские цены на топливо в Германии могут стать рекордными, пишут СМИ

Средние цены на топливо в Германии в сентябре станут самыми высокими за все время наблюдений, сообщает новостная служба Tagesschau со ссылкой на данные... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:11+0300

2026-09-30T15:11+0300

2026-09-30T15:11+0300

германия

ближний восток

ормузский пролив

нпз

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БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Средние цены на топливо в Германии в сентябре станут самыми высокими за все время наблюдений, сообщает новостная служба Tagesschau со ссылкой на данные немецкого автомобильного клуба ADAC. Ранее агентство DPA передавало, что бензин марки Super E10 на немецких АЗС достиг рекордной стоимости 2,286 евро (219,02 рубля) за литр, а дизельное топливо – 2,453 евро (235,35 рубля). "Сентябрь станет самым дорогим месяцем для заправки автомобилей за всю историю. Это уже ясно еще до конца месяца", - говорится в материале. Согласно сообщению Tagesschau, данные ADAC показали, что сентябрьские средние цены на топливо превысили бы предыдущие рекорды в апреле и августе даже в случае, если бы в последний день месяца бензин и дизель на заправках были бы бесплатными. На основании текущей динамики цен ADAC спрогнозировала, что сентябрьская средняя стоимость бензина Super E10 составит около 2,27 евро (218,06 рубля) за литр, а дизельного топлива – от 2,38 до 2,39 евро (от 228,62 до 229,58 рубля) за литр, говорится в сообщении Tagesschau. Рост цен на немецких заправках обусловлен конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива. Еще одним фактором роста цен стала нехватка мощностей НПЗ. При этом, согласно сообщению Tagesschau, в октябре цены могут снизиться благодаря одобренной властями топливной скидке. Ранее парламент ФРГ (бундестаг) принял закон о введении в Германии новой временной скидки на бензин и дизель для стабилизации цен на горючее на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Согласно принятому закону, скидка будет действовать в течение трех месяцев - с 1 октября по конец декабря текущего года. За счет снижения налога на энергоносители стоимость литра бензина и дизельного топлива на заправках должна снизиться в общей сложности на 17 центов. По оценкам правительства ФРГ, эта мера обойдется государству примерно в 2,5 миллиарда евро.

германия

ближний восток

ормузский пролив

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германия, ближний восток, ормузский пролив, нпз