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Взаимная торговля внутри БРИКС выросла вдвое за пять лет - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Взаимная торговля внутри БРИКС выросла вдвое за пять лет
Взаимная торговля внутри БРИКС выросла вдвое за пять лет - 30.09.2026, ПРАЙМ
Взаимная торговля внутри БРИКС выросла вдвое за пять лет
Взаимная торговля внутри БРИКС вышла на уровень 1,2 триллиона долларов, увеличившись вдвое за пять лет, заявил глава российской части делового совета БРИКС... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:28+0300
2026-09-30T14:28+0300
россия
мировая экономика
индия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Взаимная торговля внутри БРИКС вышла на уровень 1,2 триллиона долларов, увеличившись вдвое за пять лет, заявил глава российской части делового совета БРИКС Андрей Гурьев. "Объем взаимной торговли внутри объединения вышел на уровень 1,2 триллиона долларов. С одной стороны, это гигантская цифра, это двукратный рост торговли за 5 лет", - сказал он на саммите моды БРИКС+. С другой стороны, это лишь 3% объема мировой торговли, поэтому потенциал роста бесконечно большой, отметил Гурьев. "Примечательно, что БРИКС производит более 40% ВВП, то есть БРИКС обладает скрытым потенциалом по всем направлениям", - сказал он. Гурьев добавил, что Россия в 2025 году импортировала из Индии одежды на сумму порядка 100 миллионов долларов. Это практически двукратный рост за 5 лет. Но вместе с тем это всего 2% от всего российского импорта готовой одежды.
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россия, мировая экономика, индия
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ
14:28 30.09.2026
 
Взаимная торговля внутри БРИКС выросла вдвое за пять лет

Гурьев: взаимная торговля внутри БРИКС вышла на уровень 1,2 триллиона долларов

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Взаимная торговля внутри БРИКС вышла на уровень 1,2 триллиона долларов, увеличившись вдвое за пять лет, заявил глава российской части делового совета БРИКС Андрей Гурьев.
"Объем взаимной торговли внутри объединения вышел на уровень 1,2 триллиона долларов. С одной стороны, это гигантская цифра, это двукратный рост торговли за 5 лет", - сказал он на саммите моды БРИКС+.
С другой стороны, это лишь 3% объема мировой торговли, поэтому потенциал роста бесконечно большой, отметил Гурьев.
"Примечательно, что БРИКС производит более 40% ВВП, то есть БРИКС обладает скрытым потенциалом по всем направлениям", - сказал он.
Гурьев добавил, что Россия в 2025 году импортировала из Индии одежды на сумму порядка 100 миллионов долларов. Это практически двукратный рост за 5 лет. Но вместе с тем это всего 2% от всего российского импорта готовой одежды.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯ
 
 
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