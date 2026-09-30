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Взаимная торговля внутри БРИКС выросла вдвое за пять лет

Взаимная торговля внутри БРИКС выросла вдвое за пять лет - 30.09.2026, ПРАЙМ

Взаимная торговля внутри БРИКС выросла вдвое за пять лет

Взаимная торговля внутри БРИКС вышла на уровень 1,2 триллиона долларов, увеличившись вдвое за пять лет, заявил глава российской части делового совета БРИКС... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:28+0300

2026-09-30T14:28+0300

2026-09-30T14:28+0300

россия

мировая экономика

индия

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Взаимная торговля внутри БРИКС вышла на уровень 1,2 триллиона долларов, увеличившись вдвое за пять лет, заявил глава российской части делового совета БРИКС Андрей Гурьев. "Объем взаимной торговли внутри объединения вышел на уровень 1,2 триллиона долларов. С одной стороны, это гигантская цифра, это двукратный рост торговли за 5 лет", - сказал он на саммите моды БРИКС+. С другой стороны, это лишь 3% объема мировой торговли, поэтому потенциал роста бесконечно большой, отметил Гурьев. "Примечательно, что БРИКС производит более 40% ВВП, то есть БРИКС обладает скрытым потенциалом по всем направлениям", - сказал он. Гурьев добавил, что Россия в 2025 году импортировала из Индии одежды на сумму порядка 100 миллионов долларов. Это практически двукратный рост за 5 лет. Но вместе с тем это всего 2% от всего российского импорта готовой одежды.

индия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, индия