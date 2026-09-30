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Трамп обсудил с советниками запрет на экспорт дизельного топлива, пишут СМИ

Трамп обсудил с советниками запрет на экспорт дизельного топлива, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

Трамп обсудил с советниками запрет на экспорт дизельного топлива, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп провел кризисные переговоры с советниками по поводу того, стоит ли вводить запрет на экспорт дизельного топлива из страны или... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:15+0300

2026-09-30T08:15+0300

2026-09-30T08:15+0300

мировая экономика

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великобритания

израиль

дональд трамп

financial times

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел кризисные переговоры с советниками по поводу того, стоит ли вводить запрет на экспорт дизельного топлива из страны или принять другие меры для сдерживания топливного кризиса, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Трамп провел кризисные переговоры с советниками по поводу того, стоит ли вводить запрет на экспорт дизельного топлива или предпринять другие шаги для сдерживания топливного кризиса... Советники представили президенту варианты, в числе которых ограничения на международные продажи дизельного топлива, а чиновники администрации проинформировали иностранных союзников, включая Великобританию, о возможных перебоях в поставках", - сообщает издание. Чиновник Белого дома сообщил газете, что Трамп изучает все варианты для снижения цен в стране, и что решение пока не принято. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

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мировая экономика, сша, великобритания, израиль, дональд трамп, financial times