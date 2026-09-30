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Трамп переименовал искусственный интеллект в "суперинтеллект"

Трамп переименовал искусственный интеллект в "суперинтеллект" - 30.09.2026, ПРАЙМ

Трамп переименовал искусственный интеллект в "суперинтеллект"

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий органам власти называть искусственный интеллект "суперинтеллектом", текст документа опубликован на... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:55+0300

2026-09-30T16:55+0300

2026-09-30T16:55+0300

технологии

сша

дональд трамп

ии

искусственный интеллект

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий органам власти называть искусственный интеллект "суперинтеллектом", текст документа опубликован на сайте Белого дома. "Ведомства и учреждения органов исполнительной власти должны максимально широко, насколько это позволяет закон, использовать "суперинтеллект" и "СИ" вместо "искусственный интеллект" и "ИИ" в официальной переписке, публичных заявлениях, на сайтах, в отчетах, регулятивных документах и других не носящих нормативный характер документах", - говорится там. Указ также предписывает соответствующим сотрудникам в течение 60 дней представить президенту юридическое толкование термина "суперинтеллект". Трамп подписал документ во вторник по итогам встречи с руководством цифровых компаний. По его словам, она была посвящена вопросам обеспечения безопасности технологий ИИ. Президент США при этом сообщил, что в контексте контроля за развитием нейросетей должно быть масштабное саморегулирование внутри отрасли.

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технологии, сша, дональд трамп, ии, искусственный интеллект