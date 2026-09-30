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Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка
Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка - 30.09.2026, ПРАЙМ
Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка
Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка, а большинству из них сложнее всего спрашивать о комиссии за обслуживание, говорится в... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T07:17+0300
2026-09-30T07:17+0300
2026-09-30T07:17+0300
банки
финансы
россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка, а большинству из них сложнее всего спрашивать о комиссии за обслуживание, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Почти 67% россиян, обращавшихся в кредитную организацию в этом году, стеснялись задавать некоторые вопросы представителям кредитора... А на первом месте оказалась комиссия за обслуживание или отдельную операцию, ее выбрал почти каждый четвертый россиянин", - посчитали аналитики.
Каждый пятый стесняется спросить, сколько в итоге придется переплатить по кредиту, а 17% не решаются уточнять, обязательна ли страховка, при этом 14% затрудняются спросить о штрафах и неустойках.
Среди россиян, которым сложно задавать вопросы сотруднику банка, каждый третий опасается показаться недостаточно компетентным в финансовых вопросах. При этом каждый четвертый считает, что специалист воспримет уточнение как недоверие к банку.
Также каждый пятый не хочет задерживать очередь или занимать дополнительное время специалиста, а 13% боятся услышать ответ, который повлияет на их решение о покупке продукта.
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банки, финансы, россия
Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка
Исследование "Выберу.ру": две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка, а большинству из них сложнее всего спрашивать о комиссии за обслуживание, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Почти 67% россиян, обращавшихся в кредитную организацию в этом году, стеснялись задавать некоторые вопросы представителям кредитора... А на первом месте оказалась комиссия за обслуживание или отдельную операцию, ее выбрал почти каждый четвертый россиянин", - посчитали аналитики.
Каждый пятый стесняется спросить, сколько в итоге придется переплатить по кредиту, а 17% не решаются уточнять, обязательна ли страховка, при этом 14% затрудняются спросить о штрафах и неустойках.
Среди россиян, которым сложно задавать вопросы сотруднику банка, каждый третий опасается показаться недостаточно компетентным в финансовых вопросах. При этом каждый четвертый считает, что специалист воспримет уточнение как недоверие к банку.
Также каждый пятый не хочет задерживать очередь или занимать дополнительное время специалиста, а 13% боятся услышать ответ, который повлияет на их решение о покупке продукта.