https://1prime.ru/20260930/tret-873786495.html

Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка

Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка - 30.09.2026, ПРАЙМ

Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка

Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка, а большинству из них сложнее всего спрашивать о комиссии за обслуживание, говорится в... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T07:17+0300

2026-09-30T07:17+0300

2026-09-30T07:17+0300

банки

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873786495.jpg?1790741872

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка, а большинству из них сложнее всего спрашивать о комиссии за обслуживание, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Почти 67% россиян, обращавшихся в кредитную организацию в этом году, стеснялись задавать некоторые вопросы представителям кредитора... А на первом месте оказалась комиссия за обслуживание или отдельную операцию, ее выбрал почти каждый четвертый россиянин", - посчитали аналитики. Каждый пятый стесняется спросить, сколько в итоге придется переплатить по кредиту, а 17% не решаются уточнять, обязательна ли страховка, при этом 14% затрудняются спросить о штрафах и неустойках. Среди россиян, которым сложно задавать вопросы сотруднику банка, каждый третий опасается показаться недостаточно компетентным в финансовых вопросах. При этом каждый четвертый считает, что специалист воспримет уточнение как недоверие к банку. Также каждый пятый не хочет задерживать очередь или занимать дополнительное время специалиста, а 13% боятся услышать ответ, который повлияет на их решение о покупке продукта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия