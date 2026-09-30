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Почти треть россиян не отправлялись на отдых дальше 200 километров от дома - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Почти треть россиян не отправлялись на отдых дальше 200 километров от дома
Почти треть россиян не отправлялись на отдых дальше 200 километров от дома - 30.09.2026, ПРАЙМ
Почти треть россиян не отправлялись на отдых дальше 200 километров от дома
Почти треть российских путешественников во время последней поездки не отправлялись на отдых дальше 200 километров от своего дома, рассказали РИА Новости в... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:07+0300
2026-09-30T10:18+0300
бизнес
туризм
россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Почти треть российских путешественников во время последней поездки не отправлялись на отдых дальше 200 километров от своего дома, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "По данным исследования, 32% путешественников в последней поездке не уезжали дальше 200 километров от дома, годом ранее таких было 27%", - выяснили в сервисе, проанализировав поездки россиян по стране в период с сентября 2025 по сентябрь текущего года. По данным сервиса, средняя продолжительность путешествия составила 7 дней, при этом по сравнению с прошлогодними показателями поездок длиною в 4-5 дней стало больше на 18%. "Короткие поездки до трех дней по-прежнему самые популярные", - добавили аналитики. Там отметили, что средние расходы туристов на одну поездку по России составили 71,5 тысячи рублей.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, туризм, россия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ
10:07 30.09.2026 (обновлено: 10:18 30.09.2026)
 
Почти треть россиян не отправлялись на отдых дальше 200 километров от дома

"Туту": почти треть россиян в последней поездке не уезжали дальше 200 километров от дома

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Почти треть российских путешественников во время последней поездки не отправлялись на отдых дальше 200 километров от своего дома, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"По данным исследования, 32% путешественников в последней поездке не уезжали дальше 200 километров от дома, годом ранее таких было 27%", - выяснили в сервисе, проанализировав поездки россиян по стране в период с сентября 2025 по сентябрь текущего года.
По данным сервиса, средняя продолжительность путешествия составила 7 дней, при этом по сравнению с прошлогодними показателями поездок длиною в 4-5 дней стало больше на 18%. "Короткие поездки до трех дней по-прежнему самые популярные", - добавили аналитики.
Там отметили, что средние расходы туристов на одну поездку по России составили 71,5 тысячи рублей.
 
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