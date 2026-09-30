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В ЦБ рассказали о похищенных у молодежи деньгах
В ЦБ рассказали о похищенных у молодежи деньгах - 30.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о похищенных у молодежи деньгах
Сумма похищенных мошенниками средств у молодежи в России чаще всего составляет до 20 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Банке России. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:37+0300
2026-09-30T09:37+0300
2026-09-30T09:37+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сумма похищенных мошенниками средств у молодежи в России чаще всего составляет до 20 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Банке России.
"У 69% опрошенных молодых людей, пострадавших от действий мошенников, объем потерь был до 20 тысяч рублей", - рассказали в ЦБ в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс".
По данным опроса ЦБ, обычно злоумышленники атакуют молодых людей в мессенджерах и социальных сетях, через поддельные сайты и приложения, а также используют дипфейки.
Специальный проект РИА Новости совместно с МИД и МВД "Код из смс" посвящен борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.
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финансы, банки, общество , банк россии, мид, мвд
Финансы, Банки, Общество , Банк России, МИД, МВД
В ЦБ рассказали о похищенных у молодежи деньгах
ЦБ: мошенники чаще всего похитили у молодежи до 20 тысяч рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сумма похищенных мошенниками средств у молодежи в России чаще всего составляет до 20 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Банке России.
"У 69% опрошенных молодых людей, пострадавших от действий мошенников, объем потерь был до 20 тысяч рублей", - рассказали в ЦБ в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс".
По данным опроса ЦБ, обычно злоумышленники атакуют молодых людей в мессенджерах и социальных сетях, через поддельные сайты и приложения, а также используют дипфейки.
Специальный проект РИА Новости совместно с МИД и МВД "Код из смс" посвящен борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.