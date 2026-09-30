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В ЦБ рассказали, в каких отраслях был повышенный спрос на теневые услуги
В ЦБ рассказали, в каких отраслях был повышенный спрос на теневые услуги - 30.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, в каких отраслях был повышенный спрос на теневые услуги
Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли, сфере услуг и торговле, сообщает Банк... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:50+0300
2026-09-30T15:50+0300
2026-09-30T15:52+0300
бизнес
финансы
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строительство
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли, сфере услуг и торговле, сообщает Банк России. "Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%)", - говорится в сообщении. Созданная в 2022 году платформа "Знай своего клиента" (платформа ЗСК) обеспечивает все кредитные организации информацией о классификации российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска проведения подозрительных операций, напоминает ЦБ. Эти сведения используются при реализации процедур противолегализационного контроля. На сегодняшний день из более 8 миллионов хозяйствующих субъектов 97,4% отнесены к низкому уровню риска, 1,8% – к среднему, 0,8% – к высокому, сообщает регулятор. Отмечается, что за четыре года функционирования платформы ЗСК кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 тысяч недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска. Уже более года на сайте Банка России действует сервис, позволяющий любому заинтересованному лицу проверить, относит ли ЦБ компанию (индивидуального предпринимателя) к группе высокой степени риска проведения подозрительных операций. "Использование сервиса дает возможность добросовестным предпринимателям снизить риски при установлении деловых отношений с контрагентами. Сервис востребован предпринимательским сообществом: с момента запуска к нему обратились более 2 миллионов раз", - подытожили в ЦБ.
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бизнес, финансы, россия, банк россии, строительство
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Банк России, строительство
В ЦБ рассказали, в каких отраслях был повышенный спрос на теневые услуги
ЦБ: спрос на теневые финансовые услуги в I полугодии сформировался в строительной отрасли
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли, сфере услуг и торговле, сообщает Банк России.
"Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%)", - говорится в сообщении.
Созданная в 2022 году платформа "Знай своего клиента" (платформа ЗСК) обеспечивает все кредитные организации информацией о классификации российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска проведения подозрительных операций, напоминает ЦБ. Эти сведения используются при реализации процедур противолегализационного контроля.
На сегодняшний день из более 8 миллионов хозяйствующих субъектов 97,4% отнесены к низкому уровню риска, 1,8% – к среднему, 0,8% – к высокому, сообщает регулятор.
Отмечается, что за четыре года функционирования платформы ЗСК кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 тысяч недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска.
Уже более года на сайте Банка России действует сервис, позволяющий любому заинтересованному лицу проверить, относит ли ЦБ компанию (индивидуального предпринимателя) к группе высокой степени риска проведения подозрительных операций.
"Использование сервиса дает возможность добросовестным предпринимателям снизить риски при установлении деловых отношений с контрагентами. Сервис востребован предпринимательским сообществом: с момента запуска к нему обратились более 2 миллионов раз", - подытожили в ЦБ.