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В ЦБ рассказали, в каких отраслях был повышенный спрос на теневые услуги

В ЦБ рассказали, в каких отраслях был повышенный спрос на теневые услуги - 30.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, в каких отраслях был повышенный спрос на теневые услуги

Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли, сфере услуг и торговле, сообщает Банк... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:50+0300

2026-09-30T15:50+0300

2026-09-30T15:52+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли, сфере услуг и торговле, сообщает Банк России. "Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%)", - говорится в сообщении. Созданная в 2022 году платформа "Знай своего клиента" (платформа ЗСК) обеспечивает все кредитные организации информацией о классификации российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска проведения подозрительных операций, напоминает ЦБ. Эти сведения используются при реализации процедур противолегализационного контроля. На сегодняшний день из более 8 миллионов хозяйствующих субъектов 97,4% отнесены к низкому уровню риска, 1,8% – к среднему, 0,8% – к высокому, сообщает регулятор. Отмечается, что за четыре года функционирования платформы ЗСК кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 тысяч недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска. Уже более года на сайте Банка России действует сервис, позволяющий любому заинтересованному лицу проверить, относит ли ЦБ компанию (индивидуального предпринимателя) к группе высокой степени риска проведения подозрительных операций. "Использование сервиса дает возможность добросовестным предпринимателям снизить риски при установлении деловых отношений с контрагентами. Сервис востребован предпринимательским сообществом: с момента запуска к нему обратились более 2 миллионов раз", - подытожили в ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, банк россии, строительство