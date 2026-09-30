https://1prime.ru/20260930/tsb-873814493.html
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год - 30.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год
Банк России опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год, на котором будет обсуждаться макропруденциальная политика, первое заседание в новом | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:54+0300
2026-09-30T16:54+0300
2026-09-30T17:03+0300
финансы
банк россии
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год, на котором будет обсуждаться макропруденциальная политика, первое заседание в новом году запланировано на 29 января, сообщает регулятор. Всего планируются четыре таких заседания. Так, первое заседание состоится 29 января, второе 30 апреля, третье 30 июля, четвертое и последнее - 29 октября. Для сравнения, на текущий год Банк России запланировал на два заседания больше, чем установил на 2027 год.
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финансы, банк россии
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на тему макропруденциальной политики
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год, на котором будет обсуждаться макропруденциальная политика, первое заседание в новом году запланировано на 29 января, сообщает регулятор.
Всего планируются четыре таких заседания. Так, первое заседание состоится 29 января, второе 30 апреля, третье 30 июля, четвертое и последнее - 29 октября.
Для сравнения, на текущий год Банк России запланировал на два заседания больше, чем установил на 2027 год.