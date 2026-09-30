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ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год - 30.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год - 30.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год
Банк России опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год, на котором будет обсуждаться макропруденциальная политика, первое заседание в новом | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:54+0300
2026-09-30T17:03+0300
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873814493.jpg?1790777035
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год, на котором будет обсуждаться макропруденциальная политика, первое заседание в новом году запланировано на 29 января, сообщает регулятор. Всего планируются четыре таких заседания. Так, первое заседание состоится 29 января, второе 30 апреля, третье 30 июля, четвертое и последнее - 29 октября. Для сравнения, на текущий год Банк России запланировал на два заседания больше, чем установил на 2027 год.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
финансы, банк россии
Финансы, Банк России
16:54 30.09.2026 (обновлено: 17:03 30.09.2026)
 
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год

ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на тему макропруденциальной политики

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год, на котором будет обсуждаться макропруденциальная политика, первое заседание в новом году запланировано на 29 января, сообщает регулятор.
Всего планируются четыре таких заседания. Так, первое заседание состоится 29 января, второе 30 апреля, третье 30 июля, четвертое и последнее - 29 октября.
Для сравнения, на текущий год Банк России запланировал на два заседания больше, чем установил на 2027 год.
 
ФинансыБанк России
 
 
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