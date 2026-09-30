https://1prime.ru/20260930/tsb-873814493.html

ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год

ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год - 30.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год

Банк России опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год, на котором будет обсуждаться макропруденциальная политика, первое заседание в новом | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:54+0300

2026-09-30T16:54+0300

2026-09-30T17:03+0300

финансы

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873814493.jpg?1790777035

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров на следующий год, на котором будет обсуждаться макропруденциальная политика, первое заседание в новом году запланировано на 29 января, сообщает регулятор. Всего планируются четыре таких заседания. Так, первое заседание состоится 29 января, второе 30 апреля, третье 30 июля, четвертое и последнее - 29 октября. Для сравнения, на текущий год Банк России запланировал на два заседания больше, чем установил на 2027 год.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банк россии