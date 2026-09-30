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ЦБ оценил уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу
ЦБ оценил уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу - 30.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ оценил уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу
Уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу остается высоким: микрофинансовые организации (МФО) в среднем одобряют 8 из 10 поступивших заявок,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:16+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу остается высоким: микрофинансовые организации (МФО) в среднем одобряют 8 из 10 поступивших заявок, говорится в материалах Банка России.
"Уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу остается высоким – в среднем одобряется 8 из 10 поступивших заявок", - сказано в материале "Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования за первое полугодие 2026 года".
Отмечается, что в рамках реструктуризации предприниматели чаще всего обращались в МФО для уменьшения размера ежемесячного платежа.
Согласно данным ЦБ, в первом полугодии 2026 года МФО также предоставляли заемщикам бизнес-сегмента кредитные каникулы как в рамках собственных программ, так и в соответствии с законодательством РФ.
"За первые два квартала 2026 года было подано порядка 4,5 тысяч заявок. На 30 июня 2026 сумма задолженности по основному долгу по займам бизнес-сегмента клиентов МФО, по которым были предоставлены кредитные каникулы в течение первого полугодия 2026 года, составила 1,7 миллиарда рублей", - говорится в материалах ЦБ.
При этом отмечается, что 53% МФО планируют ввести или уже ввели дополнительные меры поддержки заемщиков – продавцов на маркетплейсах, пострадавших из-за ограничений в работе складов и логистической инфраструктуры.
"Как правило, эти меры предполагают отсрочку платежа по действующему займу, пересмотр графика платежей, снижение размера ежемесячных платежей, предоставление займа по льготным ставкам (от 1 до 15% годовых), а также кредитных каникул в рамках собственных программ МФО", - поясняет регулятор.
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финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
ЦБ оценил уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу
ЦБ: уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу остается высоким
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу остается высоким: микрофинансовые организации (МФО) в среднем одобряют 8 из 10 поступивших заявок, говорится в материалах Банка России.
"Уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу остается высоким – в среднем одобряется 8 из 10 поступивших заявок", - сказано в материале "Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования за первое полугодие 2026 года".
Отмечается, что в рамках реструктуризации предприниматели чаще всего обращались в МФО для уменьшения размера ежемесячного платежа.
Согласно данным ЦБ, в первом полугодии 2026 года МФО также предоставляли заемщикам бизнес-сегмента кредитные каникулы как в рамках собственных программ, так и в соответствии с законодательством РФ.
"За первые два квартала 2026 года было подано порядка 4,5 тысяч заявок. На 30 июня 2026 сумма задолженности по основному долгу по займам бизнес-сегмента клиентов МФО, по которым были предоставлены кредитные каникулы в течение первого полугодия 2026 года, составила 1,7 миллиарда рублей", - говорится в материалах ЦБ.
При этом отмечается, что 53% МФО планируют ввести или уже ввели дополнительные меры поддержки заемщиков – продавцов на маркетплейсах, пострадавших из-за ограничений в работе складов и логистической инфраструктуры.
"Как правило, эти меры предполагают отсрочку платежа по действующему займу, пересмотр графика платежей, снижение размера ежемесячных платежей, предоставление займа по льготным ставкам (от 1 до 15% годовых), а также кредитных каникул в рамках собственных программ МФО", - поясняет регулятор.