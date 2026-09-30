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ЦБ оценил уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу

ЦБ оценил уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу - 30.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ оценил уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу

Уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу остается высоким: микрофинансовые организации (МФО) в среднем одобряют 8 из 10 поступивших заявок,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:16+0300

2026-09-30T19:16+0300

2026-09-30T19:16+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу остается высоким: микрофинансовые организации (МФО) в среднем одобряют 8 из 10 поступивших заявок, говорится в материалах Банка России. "Уровень одобрения заявок на реструктуризацию займов бизнесу остается высоким – в среднем одобряется 8 из 10 поступивших заявок", - сказано в материале "Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования за первое полугодие 2026 года". Отмечается, что в рамках реструктуризации предприниматели чаще всего обращались в МФО для уменьшения размера ежемесячного платежа. Согласно данным ЦБ, в первом полугодии 2026 года МФО также предоставляли заемщикам бизнес-сегмента кредитные каникулы как в рамках собственных программ, так и в соответствии с законодательством РФ. "За первые два квартала 2026 года было подано порядка 4,5 тысяч заявок. На 30 июня 2026 сумма задолженности по основному долгу по займам бизнес-сегмента клиентов МФО, по которым были предоставлены кредитные каникулы в течение первого полугодия 2026 года, составила 1,7 миллиарда рублей", - говорится в материалах ЦБ. При этом отмечается, что 53% МФО планируют ввести или уже ввели дополнительные меры поддержки заемщиков – продавцов на маркетплейсах, пострадавших из-за ограничений в работе складов и логистической инфраструктуры. "Как правило, эти меры предполагают отсрочку платежа по действующему займу, пересмотр графика платежей, снижение размера ежемесячных платежей, предоставление займа по льготным ставкам (от 1 до 15% годовых), а также кредитных каникул в рамках собственных программ МФО", - поясняет регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, банк россии