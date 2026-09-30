https://1prime.ru/20260930/tsena-873822452.html
Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 1%
Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 1% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 1%
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду снижается более чем на 1%, падение по итогам месяца может стать самым большим с лета 2024 года, свидетельствуют... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:23+0300
2026-09-30T19:23+0300
2026-09-30T19:23+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873822452.jpg?1790785390
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду снижается более чем на 1%, падение по итогам месяца может стать самым большим с лета 2024 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.02 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 1,21% относительно предыдущего закрытия - до 6,8462 доллара за бушель.
С начала сентября цена на пшеницу упала на 11%. Большее снижение в последний раз наблюдалось в июне 2024 года, когда показатель опустился на 15,5%.
При этом с начала завершающегося третьего квартала пшеница подорожала на 17%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 1%
Цена пшеницы на бирже в Чикаго упала более чем на 1%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду снижается более чем на 1%, падение по итогам месяца может стать самым большим с лета 2024 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.02 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 1,21% относительно предыдущего закрытия - до 6,8462 доллара за бушель.
С начала сентября цена на пшеницу упала на 11%. Большее снижение в последний раз наблюдалось в июне 2024 года, когда показатель опустился на 15,5%.
При этом с начала завершающегося третьего квартала пшеница подорожала на 17%.