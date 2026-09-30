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Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 1%

Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 1% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 1%

Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду снижается более чем на 1%, падение по итогам месяца может стать самым большим с лета 2024 года, свидетельствуют... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:23+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в среду снижается более чем на 1%, падение по итогам месяца может стать самым большим с лета 2024 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.02 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 1,21% относительно предыдущего закрытия - до 6,8462 доллара за бушель. С начала сентября цена на пшеницу упала на 11%. Большее снижение в последний раз наблюдалось в июне 2024 года, когда показатель опустился на 15,5%. При этом с начала завершающегося третьего квартала пшеница подорожала на 17%.

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