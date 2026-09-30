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Цены на уголь в Китае достигли трехлетнего максимума

Цены на уголь в Китае достигли трехлетнего максимума - 30.09.2026, ПРАЙМ

Цены на уголь в Китае достигли трехлетнего максимума

Цены на уголь в Китае растут одиннадцатую неделю подряд, достигая трехлетнего максимума примерно в 986 юаней (около 147 долларов) за тонну, сообщает... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:30+0300

2026-09-30T13:30+0300

2026-09-30T13:30+0300

мировая экономика

китай

индонезия

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цены на уголь в Китае растут одиннадцатую неделю подряд, достигая трехлетнего максимума примерно в 986 юаней (около 147 долларов) за тонну, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на аналитические данные. За неделю, завершившуюся в понедельник, спотовая цена на энергетический уголь в порту Циньхуандао, эталон для Китая, выросла на 0,5% и достигла трехлетнего максимума в 986 юаней за тонну, передает агентство. Отмечается, что с середины июля цены подскочили на 24%, демонстрируя непрерывный рост. "Цены на основное топливо для китайских электростанций выросли одиннадцатую неделю подряд, в то время как власти спешат нарастить добычу в стране, а Индонезия, основной поставщик, испытывает трудности с добычей", - уточняет агентство. С одной стороны, импорт угля из Индонезии, крупнейшего зарубежного поставщика Китая, сократился на 25% с начала года, заявляет Блумберг. С другой стороны, еще в мае в результате повышения уровня угарного газа произошла авария в угольной шахте на севере Китая, в провинции Шаньси. Как передает агентство, добыча в провинции упало почти на треть с июня по август из-за закрытия шахт и проведения строгих проверок безопасности. На уголь приходится около половины выработки электроэнергии в стране, уточняет издание. Рост цен может снизить прибыль электростанций и привести к повышению цен на электроэнергию для некоторых предприятий.

китай

индонезия

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мировая экономика, китай, индонезия