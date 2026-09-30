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Россия в 1,5 раза нарастила импорт рыбы из Турции

Россия в 1,5 раза нарастила импорт рыбы из Турции - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россия в 1,5 раза нарастила импорт рыбы из Турции

Турция в августе увеличила экспорт рыбы в Россию в 1,5 раза в годовом выражении, сильнее всего увеличились поставки заморозки, свидетельствуют данные турецкой... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:36+0300

2026-09-30T17:36+0300

2026-09-30T17:39+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Турция в августе увеличила экспорт рыбы в Россию в 1,5 раза в годовом выражении, сильнее всего увеличились поставки заморозки, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, за август 2026 года турецкие компании продали российским рыбы на 54,3 миллиона долларов - в 1,5 раза больше, чем в августе прошлого года. При этом в месячном выражении поставки немного снизились после июльского локального рекорда - на 7%. Всего за восемь месяцев этого года Турция отправила в РФ рыбы на 277,8 миллиона долларов - на 4% больше, чем годом ранее. Основной объем августовских поставок пришелся на замороженную рыбу. В годовом выражении ее экспорт в Россию вырос в 1,7 раза, а в месячном - на 3%, до 40,7 миллиона долларов. Еще 13,3 миллиона долларов составили поставки свежей или охлажденной рыбы - за месяц они сократились на 27%, а в годовом выражении выросли на 6%. Также на 288 тысяч долларов Турция экспортировала филе и мяса рыбы - в 1,5 раза больше, чем в июле, и на 12% меньше, чем в августе прошлого года.

турция

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бизнес, россия, турция