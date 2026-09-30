Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Купившие билеты на шоу Канье Уэста смогут вернуть деньги с 12 октября - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/uest-873824253.html
Купившие билеты на шоу Канье Уэста смогут вернуть деньги с 12 октября
Купившие билеты на шоу Канье Уэста смогут вернуть деньги с 12 октября - 30.09.2026, ПРАЙМ
Купившие билеты на шоу Канье Уэста смогут вернуть деньги с 12 октября
Зрители, купившие билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге в октябре, но после было отменено, смогут... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T20:44+0300
2026-09-30T20:59+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
петербург
канье уэст
александр беглов
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873824253.jpg?1790791155
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Зрители, купившие билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге в октябре, но после было отменено, смогут вернуть деньги за билеты с 12 октября, сообщили организаторы. В среду вечером концертное агентство Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся. "Возможность вернуть средства за приобретенные билеты откроется в понедельник, 12 октября 2026 года. Подробности о правилах и условиях возврата мы опубликуем чуть позже", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях концертного агентства. В середине августа Say Agency сообщало РИА Новости, что Уэст даст два концерта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 сентября сообщил, что не получал обращений по поводу концерта и не знает, состоится ли шоу. Ранее в сентябре журналист Дмитрий Киселев сообщил, что концерта в Петербурге не будет.
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , санкт-петербург, петербург, канье уэст, александр беглов, газпром
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Канье Уэст, Александр Беглов, Газпром
20:44 30.09.2026 (обновлено: 20:59 30.09.2026)
 
Купившие билеты на шоу Канье Уэста смогут вернуть деньги с 12 октября

Купившие билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге смогут вернуть деньги с 12 октября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Зрители, купившие билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге в октябре, но после было отменено, смогут вернуть деньги за билеты с 12 октября, сообщили организаторы.
В среду вечером концертное агентство Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся.
"Возможность вернуть средства за приобретенные билеты откроется в понедельник, 12 октября 2026 года. Подробности о правилах и условиях возврата мы опубликуем чуть позже", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях концертного агентства.
В середине августа Say Agency сообщало РИА Новости, что Уэст даст два концерта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 сентября сообщил, что не получал обращений по поводу концерта и не знает, состоится ли шоу. Ранее в сентябре журналист Дмитрий Киселев сообщил, что концерта в Петербурге не будет.
 
БизнесОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургКанье УэстАлександр БегловГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала