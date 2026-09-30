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Купившие билеты на шоу Канье Уэста смогут вернуть деньги с 12 октября
Купившие билеты на шоу Канье Уэста смогут вернуть деньги с 12 октября - 30.09.2026, ПРАЙМ
Купившие билеты на шоу Канье Уэста смогут вернуть деньги с 12 октября
Зрители, купившие билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге в октябре, но после было отменено, смогут... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T20:44+0300
2026-09-30T20:44+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Зрители, купившие билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге в октябре, но после было отменено, смогут вернуть деньги за билеты с 12 октября, сообщили организаторы. В среду вечером концертное агентство Say Agency сообщило, что концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся. "Возможность вернуть средства за приобретенные билеты откроется в понедельник, 12 октября 2026 года. Подробности о правилах и условиях возврата мы опубликуем чуть позже", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях концертного агентства. В середине августа Say Agency сообщало РИА Новости, что Уэст даст два концерта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 сентября сообщил, что не получал обращений по поводу концерта и не знает, состоится ли шоу. Ранее в сентябре журналист Дмитрий Киселев сообщил, что концерта в Петербурге не будет.
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Купившие билеты на шоу Канье Уэста смогут вернуть деньги с 12 октября
Купившие билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге смогут вернуть деньги с 12 октября