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Украина впервые за 100 лет прекратила производство стали, заявила Мендель
Украина впервые за 100 лет прекратила производство стали, заявила Мендель - 30.09.2026, ПРАЙМ
Украина впервые за 100 лет прекратила производство стали, заявила Мендель
Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают, заявила бывшая... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:12+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. "В сентябре Украина целую неделю вообще не производила сталь – впервые за 100 лет. Крупные заводы простаивают,... печи повреждены", - написала Мендель в своем аккаунте в соцсети X. По словам Мендель, экспорт стали уже приносит убытки в размере 200 миллионов долларов ежемесячно. Она отмечает, что при этом у государства нет стратегии ни по организации работы, ни по восстановлению отрасли. По информации Мендель, в прошлом году этот сектор обеспечивал 5,5% ВВП Украины.
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мировая экономика, украина, владимир зеленский
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Украина впервые за 100 лет прекратила производство стали, заявила Мендель
Мендель: Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"В сентябре Украина целую неделю вообще не производила сталь – впервые за 100 лет. Крупные заводы простаивают,... печи повреждены", - написала Мендель в своем аккаунте в соцсети X.
По словам Мендель, экспорт стали уже приносит убытки в размере 200 миллионов долларов ежемесячно.
Она отмечает, что при этом у государства нет стратегии ни по организации работы, ни по восстановлению отрасли. По информации Мендель, в прошлом году этот сектор обеспечивал 5,5% ВВП Украины.