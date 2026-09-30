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Эксперт предупредил о рисках массового закрытия агропредприятий на Украине

Эксперт предупредил о рисках массового закрытия агропредприятий на Украине - 30.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о рисках массового закрытия агропредприятий на Украине

Значительная часть аграриев на Украине будет вынуждена объявить дефолт и закрыть свои предприятия, если после нового года не получит финансирования от... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:48+0300

2026-09-30T15:48+0300

2026-09-30T15:48+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

украина

черное море

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Значительная часть аграриев на Украине будет вынуждена объявить дефолт и закрыть свои предприятия, если после нового года не получит финансирования от государства, сообщил в интервью украинскому порталу "Новости.live" заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. "Значительная часть товаропроизводителей будет вынуждена объявить дефолт, закрыть свои предприятия", - сказал Марчук на видео, опубликованном в Telegram-канале портала. По его словам, украинским аграриям грозят риски невыполнения кредитных обязательств, невозможность платить налоги и арендную плату за землю. Как сообщил Марчук, в таком случае в период весенней посевной кампании на Украине возможно сокращение посевов более, чем на 40%. Также Марчук отметил риски роста цен на агропродукцию в рамках 10-15%. Всеукраинский аграрный совет 28 июля заявил, что из-за проблем с отгрузкой продукции в украинских портах существует угроза банкротства агропредприятий и призвал власти безотлагательно принять антикризисные меры. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение приостановлено по решению судовладельцев. Газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.

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сельское хозяйство, мировая экономика, украина, черное море