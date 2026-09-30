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Украина полностью остановила производство стали - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Украина полностью остановила производство стали
Украина полностью остановила производство стали - 30.09.2026, ПРАЙМ
Украина полностью остановила производство стали
Федерация металлургов Украины подтвердила, что страна полностью остановила производство стали, сообщает агентство Рейтер. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:58+0300
2026-09-30T18:58+0300
промышленность
бизнес
украина
запорожье
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федерация металлургов Украины подтвердила, что страна полностью остановила производство стали, сообщает агентство Рейтер. Ранее в среду бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают. "В настоящее время производство стали не ведется", - сообщили в федерация агентству. Как сообщает Рейтер, до недавнего времени производство стали на Украине продолжалось на крупнейшем в стране комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог", на принадлежащем группе "Метинвест" предприятии "Запорожсталь", расположенном в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, а также на ряде более мелких заводов. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил 20 сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. В конце сентября базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге, и ожидании в связи с этим списания активов примерно на 1 миллиард долларов. Металлургический комбинат "Запорожсталь", расположенный в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, остановил работу в августе после удара ВС РФ.
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промышленность, бизнес, украина, запорожье, владимир зеленский
Промышленность, Бизнес, УКРАИНА, ЗАПОРОЖЬЕ, Владимир Зеленский
18:58 30.09.2026
 
Украина полностью остановила производство стали

Федерация металлургов Украины подтвердила полную остановку производства стали

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федерация металлургов Украины подтвердила, что страна полностью остановила производство стали, сообщает агентство Рейтер.
Ранее в среду бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают.
"В настоящее время производство стали не ведется", - сообщили в федерация агентству.
Как сообщает Рейтер, до недавнего времени производство стали на Украине продолжалось на крупнейшем в стране комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог", на принадлежащем группе "Метинвест" предприятии "Запорожсталь", расположенном в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, а также на ряде более мелких заводов.
Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил 20 сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.
В конце сентября базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге, и ожидании в связи с этим списания активов примерно на 1 миллиард долларов.
Металлургический комбинат "Запорожсталь", расположенный в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, остановил работу в августе после удара ВС РФ.
 
ПромышленностьБизнесУКРАИНАЗАПОРОЖЬЕВладимир Зеленский
 
 
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