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Пентагон распределил $400 млн помощи Украине за день до дедлайна

Пентагон распределил $400 млн помощи Украине за день до дедлайна - 30.09.2026, ПРАЙМ

Пентагон распределил $400 млн помощи Украине за день до дедлайна

Пентагон подписал контракты практически на всю сумму утвержденного конгрессом пакета помощи Украине в 400 миллионов долларов всего за день до истечения срока... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T21:55+0300

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ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Пентагон подписал контракты практически на всю сумму утвержденного конгрессом пакета помощи Украине в 400 миллионов долларов всего за день до истечения срока действия финансирования, заявил изданию Washington Sun сенатор Крис Кунс. "Сенатор-демократ от Делавэра Крис Кунс сообщил, что во вторник утром представители Пентагона уведомили его о распределении 99,8% выделенных средств (на помощь Украине - ред.)", - пишет издание. В то же самое время Кунс подверг резкой критике военное ведомство за затягивание процесса до последних часов перед завершением финансового года, который в США заканчивается 30 сентября. "Тот факт, что они наконец делают это буквально в последний возможный день, говорит все, что нужно знать об этих отношениях (между Пентагоном и конгрессом - ред.). Они не информируют нас вовремя. Они не соблюдают закон, и это партнерство трещит по швам", - цитирует издание сенатора. Как передавало ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники, план Пентагона предусматривал выделение 200 миллионов долларов на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 99,9 миллиона долларов - на транспортные средства, запчасти и оборудование, а также 100 миллионов - на логистику и транспортировку техники. При этом, по информации Рейтер, несмотря на настойчивые просьбы Киева о дополнительных поставках, США не включили в данный пакет военной помощи ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

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мировая экономика, финансы, украина, сша, киев