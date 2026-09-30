Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия осталась лидером среди поставщиков кофе в Узбекистан - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/uzbekistan-873809823.html
Россия осталась лидером среди поставщиков кофе в Узбекистан
Россия осталась лидером среди поставщиков кофе в Узбекистан - 30.09.2026, ПРАЙМ
Россия осталась лидером среди поставщиков кофе в Узбекистан
Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил импорт кофе на 15,6% по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 3,5 тысячи тонн, главным поставщиком... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:17+0300
2026-09-30T15:35+0300
бизнес
россия
узбекистан
индия
италия
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873809823.jpg?1790771759
ТАШКЕНТ, 30 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил импорт кофе на 15,6% по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 3,5 тысячи тонн, главным поставщиком оставалась Россия, сообщает национальный комитет по статистике страны. "В январе–июле 2026 года в Узбекистан было импортировано 3,5 тысячи тонн кофе на сумму 28,2 миллиона долларов. Объем импорта увеличился на 468,2 тонны, или на 15,6%, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным статистики, среди стран-поставщиков кофе первое место занимает Россия – 2,315 тысячи тонн или 66% всех поставок в республику. Динамика поставок не приводится. В тройку основных импортеров кофе вошли Индия (260,2 тонны) и Италия (230,6 тонн). Ранее Федеральный центр "Агроэкспорт" сообщал, что Россия за прошедшее полугодие экспортировала около 23 тысяч тонн растворимого кофе на сумму более 155 миллионов долларов (рост на 23%) - это рекорд для страны как в количественном, так и в денежном выражении. Крупнейшими покупателями стали Казахстан, Белоруссия (каждая более чем на 41 миллион долларов) и Узбекистан (17,6 миллиона долларов).
узбекистан
индия
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, узбекистан, индия, италия, агроэкспорт
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ИТАЛИЯ, Агроэкспорт
15:17 30.09.2026 (обновлено: 15:35 30.09.2026)
 
Россия осталась лидером среди поставщиков кофе в Узбекистан

Узбекистан в январе-июле увеличил импорт кофе на 15,6%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 30 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил импорт кофе на 15,6% по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 3,5 тысячи тонн, главным поставщиком оставалась Россия, сообщает национальный комитет по статистике страны.
"В январе–июле 2026 года в Узбекистан было импортировано 3,5 тысячи тонн кофе на сумму 28,2 миллиона долларов. Объем импорта увеличился на 468,2 тонны, или на 15,6%, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным статистики, среди стран-поставщиков кофе первое место занимает Россия – 2,315 тысячи тонн или 66% всех поставок в республику. Динамика поставок не приводится.
В тройку основных импортеров кофе вошли Индия (260,2 тонны) и Италия (230,6 тонн).
Ранее Федеральный центр "Агроэкспорт" сообщал, что Россия за прошедшее полугодие экспортировала около 23 тысяч тонн растворимого кофе на сумму более 155 миллионов долларов (рост на 23%) - это рекорд для страны как в количественном, так и в денежном выражении.
Крупнейшими покупателями стали Казахстан, Белоруссия (каждая более чем на 41 миллион долларов) и Узбекистан (17,6 миллиона долларов).
 
БизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНИНДИЯИТАЛИЯАгроэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала