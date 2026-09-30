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Россия осталась лидером среди поставщиков кофе в Узбекистан

Россия осталась лидером среди поставщиков кофе в Узбекистан - 30.09.2026, ПРАЙМ

Россия осталась лидером среди поставщиков кофе в Узбекистан

Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил импорт кофе на 15,6% по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 3,5 тысячи тонн, главным поставщиком... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:17+0300

2026-09-30T15:17+0300

2026-09-30T15:35+0300

бизнес

россия

узбекистан

индия

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агроэкспорт

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ТАШКЕНТ, 30 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил импорт кофе на 15,6% по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 3,5 тысячи тонн, главным поставщиком оставалась Россия, сообщает национальный комитет по статистике страны. "В январе–июле 2026 года в Узбекистан было импортировано 3,5 тысячи тонн кофе на сумму 28,2 миллиона долларов. Объем импорта увеличился на 468,2 тонны, или на 15,6%, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным статистики, среди стран-поставщиков кофе первое место занимает Россия – 2,315 тысячи тонн или 66% всех поставок в республику. Динамика поставок не приводится. В тройку основных импортеров кофе вошли Индия (260,2 тонны) и Италия (230,6 тонн). Ранее Федеральный центр "Агроэкспорт" сообщал, что Россия за прошедшее полугодие экспортировала около 23 тысяч тонн растворимого кофе на сумму более 155 миллионов долларов (рост на 23%) - это рекорд для страны как в количественном, так и в денежном выражении. Крупнейшими покупателями стали Казахстан, Белоруссия (каждая более чем на 41 миллион долларов) и Узбекистан (17,6 миллиона долларов).

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бизнес, россия, узбекистан, индия, италия, агроэкспорт